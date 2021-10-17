إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة في حادث تصادم بالمنيا

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أصيب 4 أشخاص، من أسرة واحدة في حادث تصادم سيارتين بالطريق الدائري بمركز المنيا.

تلقي اللواء محمد عبدالتواب، مدير امن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بتصادم سيارة رقم 1389 ن ل ر «ملاكي ثمانية» بآخري رقم 2178 ن ع ق، نصف نقل، من الخلف، بالطريق الدائري، أمام عزبة صادق قليني بمركز المنيا.

تسبب الحادث في إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة، وهم طه حسين ابو العزم، 37 سنة، موظف، وشقيقته سوسن، 35 سنة، ربة منزل، وشقيقة أبوالعزم 32 سنة، موظف، وزينب عطية عرفان، 37 سنة، مقيمون بابوقرقاص.

تم نقل المصابين إلى مستشفي المنيا العام لتلقي العلاج، والتحفظ على السيارتين تحت تصرف النيابة العامة.