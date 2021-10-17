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الحكم على 7 متهمين هتكوا عرض مواطنا فى منشأة ناصر 20 ديسمبر

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الحكم على 7 متهمين هتكوا عرض مواطنا فى منشأة ناصر 20 ديسمبر الحكم على 7 متهمين هتكوا عرض مواطنا فى منشأة ناصر 20 ديسمبر

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حددت محكمة جنايات القاهرة ، جلسة 20 ديسمبر المقبل ، للحكم على 7 متهمين في اتهامهم باستعراض القوة والعنف وهتك عرض مواطنا في مدينة نصر .

صدر القرار برئاسة المستشار خالد هاشم قراعة وعضوية المستشارين أيمن عثمان البابلى والدكتور أشرف اللمساوى وأمانة سر أيمن القاضي .

كانت النيابة أحالت المتهمين لمحكمة الجنايات ، لانهم في يوم 22 مايو الماضى ، بدائرة منشأة ناصر ، استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف والتهديد قبل المجنى عليه بقصد ترويعه والحاق الأذى به وتخويفه والتأثير في إرادته لفرض السطوة عليه وما كان من شأنه القاء الرعب في نفس المجنى عليه وتكدير أمنه وتعريض سلامته للخطر حال حمله المتهم السلاح الأبيض .

وأفاد أمر الإحالة أن المتهمين هتكوا عرض المجنى عليه بالقوة بان قاموا بشل حركته وتكبيله بحبالا وحسروا عنه ملابسه والتقطوا له مقطعا مصورا حال التعدى عليه.

كما أذاعوا تسجيلا مقطعا مصورا للمجنى عليه بغير رضائه في منطقته دون تمييز ، اعتدوا على مبادئ وقيم الحياة الأسرية في المجتمع المصرى وانتهكوا حرمة الحياة الخاصة للمجنى عليه

المصرى اليوم

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