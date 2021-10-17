بدء محاكمة متهم قتل شقيقه بسبب سوء سلوكه فى حلوان

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بدأت محكمة جنايات القاهرة ، محاكمة متهم قتل شقيقه عمدا بغير سبق إصرار أو ترصد في حلوان بسبب سوء سلوكه .

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق راشد، ومحمد أحمد صبري، وأمانة سر هاني شحاتة، ومجدي شكري.

كانت النيابة أحالت المتهم الى محكمة الجنايات، لإ نه في يوم 27 فبراير الماضي قتل شقيقه عمد بغير سبق إصرار أو ترصد إثر مشاداه كلامية بينهما تطورت لشجار فاستل أداه "كابل لاب توب" انهال به على جسد المجنى عليه محدثا إصابته في مواضع متفرقة من جسده، فلم يجد الأخير سوف الاستيل على سلاح أبيض "سكين" لدرء الإعتداء عنه ، الا أن المتهم في ذلك التوقيت تولد لديه نية إزهاق روح ضحيته فوالى ضربه بذات الأداة حتى انتزع السكين من يد المجنى عليه مستخدما مقبضها في الاعتداء على راسة محدثا اصابته فحاول الهروب الا أن المتهم لاحقه وأدخله المسكن وانهال عليه بالضرب .