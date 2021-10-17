«الداخلية» تكشف تفاصيل المقاطع المنافية للآداب عبر «واتس أب»في أبوكبير

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كشفت وزارة الداخلية ملابسات تداول مقاطع فيديو منافية للآداب عبر تطبيق «واتس أب»

قالت الداخلية في بيان اليوم الاحد: «في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول عدة مقاطع فيديو عبر تطبيق «واتس آب»، بين أهالى إحدى القرى بدائرة مركز شرطة أبوكبير بالشرقية، لأحد الأشخاص يقوم بممارسة أعمال منافية للآداب مع إحدى السيدات، وكذا تداول فيديو آخر لفتاة تظهر خلاله بصورة تخدش الحياء ومنافية للآداب العامة»

وأضافت: «بالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية من تحديد هوية المتهم الذي يظهر بمقطع الفيديو (مقيم بدائرة مركز شرطة أبوكبير)، وتبين أن السيدة المشار إليها بذات مقطع الفيديو (مقيمة بذات العنوان «على صلة قرابة بالمتهم»، كما تم تحديد الفتاة التي تظهر في مقطع الفيديو الآخر (مقيمة بذات الناحية)».

وتابعت: «عقب تقنين الإجراءات تم ضبط كلٍ من ( ربة المنزل- الفتاة) وبمناقشتهما إتهمت «ربة المنزل» المتهم الأول بتصويرها حال ممارستهما للأعمال المنافية للآداب دون علمها ونشر الفيديو بين أهالى القرية، وقررت «الفتاة» وجود علاقة بينها وبين أحد الاشخاص على شبكة التواصل الإجتماعى، وأنها قامت بتصوير مقطع الفيديو الثانى بمحض إرادتها وأرسلت إليه الفيديو محل الفحص على وعد منه بالزواج منها، إلا أنها فوجئت بنشره للفيديو دون علمها، تم إتخاذ الإجراءات القانونية،وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الأول»