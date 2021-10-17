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تشغيل الطاقة الاستيعابية بالكامل في المطارات

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إمام المسجد الحرام للمرة الأولى منذ عامين: أقيموا صفوفكم وتراصوا وسدوا الخلل

في فجر هذا اليوم كانت والعالم الإسلامي مع موعد لعودة الحياة إلى طبيعتها في المسجد الحرام، حيث بدأت الصلاة بتوجيه من إمام...

c928f0cfc7.jpgمكة المكرمة: الوطن
e77c648ebc.jpg11 ربيع الأول 1443 هـ
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عاجل | مستثمرون يودعون أسواق الماشية

تباينت ردود الأفعال حول أزمة ارتفاع الأعلاف وتداعياتها على أسواق الماشية وارتفاع أسعارها بسبب التلاعب، وسيطرة العمالة...

icon-byline.pngبريدة: مشعل الحربي والأحساء عدنان الغزال
icon-clock.png11 ربيع الأول 1443 هـ

عاجل | غرامات التدخين في المجمعات المفتوحة تدخل حيز التنفيذ

وجهت اللجنة الوطنية لمكافحة التدخين خطابا إلى الغرف التجارية تطالب فيه بتكليف حراس الأمن في المجمعات التجارية المفتوحة والمغلقة...

icon-byline.pngالرياض: سليمان العنزي
icon-clock.png11 ربيع الأول 1443 هـ

معالجة 7 آلاف م2 من التشوهات البصرية في لينة

أنهت أمانة منطقة الحدود الشمالية، ممثلة في بلدية لينة، خلال شهرين، حملة معالجة التشوهات البصرية، إذ تم رفع 4.917 مترا مكعبا من مخلفات...

icon-byline.pngرفحاء: الوطن
icon-clock.png11 ربيع الأول 1443 هـ

اقتصاديون ومستثمرون: المملكة تعافت من كورونا وانتقلت لمرحلة الازدهار

توقع عدد من الاقتصاديين والمستثمرين أن تشهد المملكة انتعاشة كبيرة في القطاعات الخدمية والتجارية والصناعية، بعد قرار وزارة...

icon-byline.pngجدة: نجلاء الحربي
icon-clock.png11 ربيع الأول 1443 هـ

19 قرية تتوارث طبيعة جبل طحنان

يفاخر سكان جنوب شرق محافظة أبوعريش بجبل طحنان في جازان، الذي يربط 4 محافظات ممثلة في: أبوعريش، وأحد المسارحة، والحرث، والعارضة، إذ...

icon-byline.pngجازان: عبدالله سهل
icon-clock.png11 ربيع الأول 1443 هـ

تدني الدخل ونقص التمويل يهددان الجمعيات التعاونية الزراعية

حصر ممثل مجلس الجمعيات التعاونية المهندس صلاح الشمري، نحو 11 تحدياً تواجه الجمعيات التعاونية الزراعية في التنمية الريفية الزراعية،...

icon-byline.pngالدمام: عدنان الغزال
icon-clock.png11 ربيع الأول 1443 هـ

خلل كهربائي يعطل قطار الحرمين السريع

أدى عطل كهربائي بقطار الحرمين السريع إلى إلغاء الرحلات المجدولة ليومي السبت والأحد، والتي يفوق تعداد رحلاتها إلى أكثر من 10 يوميا،...

icon-byline.pngمكة المكرمة: مصلح الفرحان
icon-clock.png10 ربيع الأول 1443 هـ

الوطن السعودية

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