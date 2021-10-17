تشغيل الطاقة الاستيعابية بالكامل في المطارات السعودية
في فجر هذا اليوم كانت السعودية والعالم الإسلامي مع موعد لعودة الحياة إلى طبيعتها في المسجد الحرام، حيث بدأت الصلاة بتوجيه من إمام...
تباينت ردود الأفعال حول أزمة ارتفاع أسعار الأعلاف وتداعياتها على أسواق الماشية وارتفاع أسعارها بسبب التلاعب، وسيطرة العمالة...
وجهت اللجنة الوطنية لمكافحة التدخين خطابا إلى الغرف التجارية تطالب فيه بتكليف حراس الأمن في المجمعات التجارية المفتوحة والمغلقة...
أنهت أمانة منطقة الحدود الشمالية، ممثلة في بلدية لينة، خلال شهرين، حملة معالجة التشوهات البصرية، إذ تم رفع 4.917 مترا مكعبا من مخلفات...
توقع عدد من الاقتصاديين والمستثمرين أن تشهد المملكة انتعاشة كبيرة في القطاعات الخدمية والتجارية والصناعية، بعد قرار وزارة...
يفاخر سكان جنوب شرق محافظة أبوعريش بجبل طحنان في جازان، الذي يربط 4 محافظات ممثلة في: أبوعريش، وأحد المسارحة، والحرث، والعارضة، إذ...
حصر ممثل مجلس الجمعيات التعاونية المهندس صلاح الشمري، نحو 11 تحدياً تواجه الجمعيات التعاونية الزراعية في التنمية الريفية الزراعية،...
أدى عطل كهربائي بقطار الحرمين السريع إلى إلغاء الرحلات المجدولة ليومي السبت والأحد، والتي يفوق تعداد رحلاتها إلى أكثر من 10 يوميا،...