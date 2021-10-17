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تحرير 148 محضر تهرب جمركي لبضائع متنوعة خلال سبتمبر الماضي بالأقصر

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تحرير 148 محضر تهرب جمركي لبضائع متنوعة خلال سبتمبر الماضي بالأقصر تحرير 148 محضر تهرب جمركي لبضائع متنوعة خلال سبتمبر الماضي بالأقصر

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حررت إدارة مكافحة التهرب الجمركي بالأقصر والفروع برئاسة محمد المغربى، مدير إدارة مكافحة التهرب الجمركى (التزام تجاري) بالاشتراك مع مباحث الضرائب والرسوم بجنوب الصعيد، برئاسة العميد سامح دسوقي، ومباحث الضرائب والرسوم بأسيوط، برئاسة العميد حسام أبوالمعالي، 148 محضر تهرب وضبط جمركي بالمخالفة لأحكام المادة 8 و77 من قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وذلك لمحال تجارية بالأقصر وأسيوط وأكمنه متفرقة (كمين منشأه العماري والبغدادي بالأقصر- ونقطه التفتيش الأمنية ببهجوره نجع حمادي).

وتشكلت لجنة الضبط من محمد الليثي، وعبدالجواد حمام، ومنتصر محمدين ورومانى حنا وعلى علام ومحمد عبدالله وإسماعيل أحمد ومحمد جمال وأحمد صابر وحسن أحمد مفتشي ادارة المكافحة، ومن مباحث الضرائب والرسوم العقيد وائل عبدالرحمن والرائد أحمد المغربى والرائد على طاهر والمقدم محمد عبدالكريم وجابر العزب وشحات عبدالنعيم وعامر عبدالوهاب وأحمد حسن أمناء الشرطة وقوة من رجال الشرطة السريين.

كانت أغلب المضبوطات عبارة عن سجائر وقطع غيار سيارات ودراجات نارية وأدوات كهربائية وأدوات صحية ومنزلية ومبردات مياة ولعب أطفال وإطارات دراجات نارية وإكسسوار محمول وزيوت سيارات وأدوات ومستحضرات تجميل.

وجميع المضبوطات مستوردة وغير مصحوبه بفواتير أومستندات تفيد سداد الضرائب والرسوم الجمركية عنها بالمخالفة لأحكام المادة 8 و77من قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020. وبلغت قيمة المضبوطات 928 ألفا و566 جنيها.

تم التصالح في جميع المحاضر وتم سداد التعويض والغرامة الجمركية المستحقة وذلك بعد اخطار عبدالناصر محمد رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة الجمركية وإحباط كل محاولات التهرب الجمركي.

المصرى اليوم

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