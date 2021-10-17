أخبار عاجلة

الأمير عبد العزيز بن سلمان: السعودية قادرة على إنتاج ودمج أشكال الطاقة الجديدة في اقتصادها -
بريطانيا تسجل 135 وفاة جديدة بكوفيد-19 -
أردوغان: تركيا ستطرد 10 سفراء غربيين دعوا للإفراج عن رجل الأعمال كافالا -
وزير الدفاع الروسي: حلف الأطلسي غير مستعد لحوار متكافئ مع موسكو -
بني سويف : 50 مليون جنيه مشاركات مجتمعية خلال الربع الثالث من 2021 -
متحف كفر الشيخ ينظم يوما للأطفال -
رئيس أكاديمية السادات: كورونا سبب رئيسي في غياب روح التعليم -
بني سويف : تطبيق المنظومة الجديدة لاشتراطات البناء على المدن فقط -
محافظ مطروح يضع حجر أساس محطة تحلية مياه البحر بالنجيلة -
«الناس لبعضهم».. تواصل عملها لمساعدة غير القادرين في أسوان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

مياه سوهاج: إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب بمركز المراغة بتكلفة 1.3 مليون جنيه

Print
مياه سوهاج: إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب بمركز المراغة بتكلفة 1.3 مليون جنيه مياه سوهاج: إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب بمركز المراغة بتكلفة 1.3 مليون جنيه

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة سوهاج، إنه جرى الإنتهاء من أعمال إحلال وتجديد خطوط وشبكات مياه الشرب بمدينة المراغة بإجمالى تكاليف بلغت مليون و300 ألف جنيه.

وأوضح عبدالغفار، في تصريح له أمس الأحد، أن أعمال الإحلال والتجديد تأتي ضمن خطة الشركه لتغيير خطوط مياه الشرب القديمة والمتهالكة بأخرى جديدة، لتحسين مستوى الخدمة، وزيادة جودة المياه المنتجة وتوفير مياه شرب نقيه للمواطنين، لافتا إلى إلى أنه تم من خلال الإعتماد إحلال وتجديد خطوط وشبكات مياه الشرب بمنطقة الحميات، وشوارع نزلة الوسطانى، وسوس، والجمهورية، ومدرسة الكاثوليك بمدينة المراغة، بإجمالى أطول بلغت ٤،٥ كيلو مترات، لخدمة أكثر من ٨ آلاف مواطن من أهالى المدينة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الأمير عبد العزيز بن سلمان: السعودية قادرة على إنتاج ودمج أشكال الطاقة الجديدة في اقتصادها

الأمير عبد العزيز بن سلمان: السعودية قادرة على إنتاج ودمج أشكال الطاقة الجديدة في اقتصادها

بريطانيا تسجل 135 وفاة جديدة بكوفيد-19

بريطانيا تسجل 135 وفاة جديدة بكوفيد-19

أردوغان: تركيا ستطرد 10 سفراء غربيين دعوا للإفراج عن رجل الأعمال كافالا

أردوغان: تركيا ستطرد 10 سفراء غربيين دعوا للإفراج عن رجل الأعمال كافالا

وزير الدفاع الروسي: حلف الأطلسي غير مستعد لحوار متكافئ مع موسكو

وزير الدفاع الروسي: حلف الأطلسي غير مستعد لحوار متكافئ مع موسكو