مياه سوهاج: إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب بمركز المراغة بتكلفة 1.3 مليون جنيه

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة سوهاج، إنه جرى الإنتهاء من أعمال إحلال وتجديد خطوط وشبكات مياه الشرب بمدينة المراغة بإجمالى تكاليف بلغت مليون و300 ألف جنيه.

وأوضح عبدالغفار، في تصريح له أمس الأحد، أن أعمال الإحلال والتجديد تأتي ضمن خطة الشركه لتغيير خطوط مياه الشرب القديمة والمتهالكة بأخرى جديدة، لتحسين مستوى الخدمة، وزيادة جودة المياه المنتجة وتوفير مياه شرب نقيه للمواطنين، لافتا إلى إلى أنه تم من خلال الإعتماد إحلال وتجديد خطوط وشبكات مياه الشرب بمنطقة الحميات، وشوارع نزلة الوسطانى، وسوس، والجمهورية، ومدرسة الكاثوليك بمدينة المراغة، بإجمالى أطول بلغت ٤،٥ كيلو مترات، لخدمة أكثر من ٨ آلاف مواطن من أهالى المدينة.