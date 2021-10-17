أخبار عاجلة

الأمير عبد العزيز بن سلمان: السعودية قادرة على إنتاج ودمج أشكال الطاقة الجديدة في اقتصادها -
بريطانيا تسجل 135 وفاة جديدة بكوفيد-19 -
أردوغان: تركيا ستطرد 10 سفراء غربيين دعوا للإفراج عن رجل الأعمال كافالا -
وزير الدفاع الروسي: حلف الأطلسي غير مستعد لحوار متكافئ مع موسكو -
بني سويف : 50 مليون جنيه مشاركات مجتمعية خلال الربع الثالث من 2021 -
متحف كفر الشيخ ينظم يوما للأطفال -
رئيس أكاديمية السادات: كورونا سبب رئيسي في غياب روح التعليم -
بني سويف : تطبيق المنظومة الجديدة لاشتراطات البناء على المدن فقط -
محافظ مطروح يضع حجر أساس محطة تحلية مياه البحر بالنجيلة -
«الناس لبعضهم».. تواصل عملها لمساعدة غير القادرين في أسوان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«القومي للحوكمة» ينظم فعالية «الطاقة المتجددة والمستدامة في أفريقيا» بمشاركة 17 دولة

Print
«القومي للحوكمة» ينظم فعالية «الطاقة المتجددة والمستدامة في أفريقيا» بمشاركة 17 دولة «القومي للحوكمة» ينظم فعالية «الطاقة المتجددة والمستدامة في أفريقيا» بمشاركة 17 دولة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فعالية بعنوان «الطاقة المتجددة والمستدامة في أفريقيا»، وحضر الندوة الافتراضية (ويبينار) الدكتورة حنان رزق، مدير التدريب لمعاهد الإدارة في أفريقيا «تنمية»، وحاضر فيه الدكتور عمر رمضان، أستاذ الطاقة المتجددة في جامعة نوتنغهام بالمملكة المتحدة.

وأوضحت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، أن عقد الويبينار يأتي في ضوء ما تهدف إليه رؤية 2030 من بناء تنافسي ومتوازن ومتنوع في إطار التنمية المستدامة، حيث تلعب الطاقة المتجددة دورًا محوريًا في ذلك، مشيرة إلى أن الويبينار تضمن عرضًا تقديميًا ناقش ماهية الطاقة المتجددة وفوائد الحصول عليها على المدى الطويل. كما تم عرض أنواع مختلفة من تقنيات الطاقة المتجددة، بما في ذلك الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

علاوة على ذلك، مضيفة أنه تم تقييم وعرض نمو كل نوع من أنواع الطاقة المتجددة في العقد الماضي، بما في ذلك الموارد الطبيعية المحتملة لمصادر الطاقة المتجددة في أفريقيا. كما تم مناقشة أمثلة على الابتكارات المتعلقة بالطاقة المتجددة، بما في ذلك المشاريع الأخيرة التي تم تنفيذها مع شركاء من نيجيريا ومصر.

من جانبها، أوضحت الدكتورة حنان رزق أن مصر شاركت في هذا الويبينار لأول مرة، مشيرة إلى أنه خلال الجلسة التي أدارتها عقب انتهاء الويبينار تم الاتفاق على مجموعة من التوصيات تمثلت في أهمية دور مجلس النواب في سن التشريعات والقوانين التي تشجع الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة، زيادة استخدام الطاقة الشمسية في إفريقيا، يجب على الدول الأفريقية أن تكون لها الأولوية في استخدام الطاقة المتجددة، يجب إيجاد طريقة ملائمة للميزانية لإنتاج الطاقة المتجددة في أفريقيا، يجب وضع خطة أفريقية لإنتاج الطاقة المستدامة في إفريقيا، تطبيق القوانين لتعزيز وإنفاذ إنتاج الطاقة المتجددة، إلى جانب مناقشة مستقبل الطاقة المتجددة في إفريقيا في الاتحاد الإفريقي، دراسة أكثر أنواع الطاقة المتجددة فعالية ومعرفة كيف يمكن تنفيذها في أفريقيا، علاوة على أنه يجب إيجاد طريقة فعالة لاستخدام الأنواع المختلفة من الطاقة المتجددة الموجودة لدينا في أفريقيا.

شارك في الويبينار 45 مشارك من 17 دولة أفريقية، منهم مشاركين من مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، طلاب ببرنامج هندسة الطاقة المتجددة، ممثلين من وزارات الخارجية، العدل، الزراعة، الاتصالات المصرية، أكاديميين، طلاب جامعات، ممثلي بعض المحافظات المصرية، عضو برلمان من جنوب السودان، إلى جانب مشاركة ممثلي بعض المؤسسات الحكومية في مصر وأفريقيا، بنسبة مشاركة 38% من الذكور، 62% من الإناث.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الأمير عبد العزيز بن سلمان: السعودية قادرة على إنتاج ودمج أشكال الطاقة الجديدة في اقتصادها

الأمير عبد العزيز بن سلمان: السعودية قادرة على إنتاج ودمج أشكال الطاقة الجديدة في اقتصادها

معين الشعباني يعلن تشكيل المصري لمواجهة الموارد الأوغندي

معين الشعباني يعلن تشكيل المصري لمواجهة الموارد الأوغندي

صحافيون مصريون يعبّرون عن دهشتهم بتصميم جناح السعودية في "إكسبو دبي 2020"

صحافيون مصريون يعبّرون عن دهشتهم بتصميم جناح السعودية في "إكسبو دبي 2020"

صحافيون مصريون يعبّرون عن دهشتهم بتصميم جناح السعودية في "إكسبو دبي 2020"

صحافيون مصريون يعبّرون عن دهشتهم بتصميم جناح السعودية في "إكسبو دبي 2020"