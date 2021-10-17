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مساعد فايلر يكشف حقيقة تواصل الأهلي مع المدرب السابق لخلافة موسيماني

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مساعد فايلر يكشف حقيقة تواصل الأهلي مع المدرب السابق لخلافة موسيماني مساعد فايلر يكشف حقيقة تواصل الأهلي مع المدرب السابق لخلافة موسيماني

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أكد ديفيد سيزا، مساعد فايلر المدير الفني السابق للأهلي، إن كثرة التأجيلات في الدوري المصري أحد الأسباب التي دفعت المدرب السويسري للرحيل.

وقال سيزا في تصريحات تلفزيونية: «الدوري المصري يتوقف كثيرا وهي أحد أسباب رحيل فايلر، بجانب سوء النتائج المترتبة على هذه التوقفات».

وأضاف سيزا:«ليس صحيحا إن الأهلي تواصل مع ريني فايلر مؤخرا. هو يركز حاليا على التواجد في أوروبا ويشاهد عددا كبيرا من المباريات، ومتأكد من أنه سيجد فريقا يجد نفسه فيه، كما ليس صحيحا أن الأهلي تواصل معي للتواجد معهم مؤخرا، قضيت عاما لطيفا في القاهرة وسعدت به، والأهلي أحد أكبر الأندية في ، وقد قضيت معهم وقتا ممتعا».

وتابع سيزا: «مازالت تربطني علاقة قوية بجميع لاعبي الأهلي. لقد كانت العلاقات مميزة، والتعاملات احترافية داخل الفريق، والأجواء مثالية»

وعمل ديفيد سيزا كمدرب مساعد للنادي الأهلي خلال الموسم قبل الماضي رفقة ريني فايلر، قبل أن يرحل الجهاز الفني عن الفريق بعد ضمان التتويج ببطولة الدوري المصري، وقبل خوض نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

المصرى اليوم

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