منصة "بريك بريد" تقدم لعشاق الطعام تجارب طهي لا تنسى

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شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة مؤخراً، تأسيس منصة "بريك بريد" BreakBread، التي تتيح لعشاق الطعام والطهاة المبدعين وجميع الذين يتمتعون بموهبة إعداد الطعام، المشاركة بتجارب الطهي المنزلية، التي تمنحهم فرصة تجهيز أشهى المأكولات أمام الضيوف مباشرة.

سيتمكن المضيفون من خلال هذه المنصة من تقديم تجارب طهي لا مثيل لها لضيوفهم بالتزامن مع فقرات ترفيهية مستمدة من ثقافتهم المحلية أو اهتماماتهم، ما يخلق فرصاً للناس للاستمتاع واستكشاف سحر تجارب الطعام التي لا تُنسى من منازلهم المريحة.

وقال رومين أوليفر، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بريك بريد: "الطريقة التي نخرج بها ونتناول الطعام في المطاعم لم تُحدث ثورة في الواقع، قد تختلف طريقة التقديم أو أجواء المكان، ولكن التجربة الكلية دائماً ما تكون متشابهة جداً. تضفي بريك بريد لمسة معاصرة على تجربة تناول الطعام الاجتماعي، وتتجاوز الحدود التقليدية وتغمر الضيوف بأسلوب المطبخ الفريد والترفيه الذي يوفره مضيفهم".

تربط "بريك بريد" بين الأشخاص الذين يتشاركون الشغف بتناول الطعام في أجواء اجتماعية، تشجع على التواصل البشري، وتعيد تعريف معنى المنزل، بحيث يكون مكاناً لمشاركة الأفكار المرتبطة بالطعام الشهي، وإبراز ثقافات بلدانهم الأصلية، والتعرّف على أشخاص جدد.

وأضاف أوليفر: "لقد أتينا من مجتمع يلهم التواصل البشري، ومن خلال قوة التكنولوجيا، سنجعل التجارب الحقيقية في العالم جزءاً من الفضاء الرقمي. "بريك بريد" هي منصة رائدة ستجمع بين مواهب الطهي من جميع أنحاء إمارة دبي وتوحد عشاق الطعام للاحتفال و"كسر الخبز" معاً، وإعادة تعريف الشعور بأوطانهم الأصلية".

تتخذ "بريك بريد" جميع الإجراءات اللازمة لضمان تطبيق تدابير السلامة والصحة لحماية جميع المضيفين والضيوف. وتشمل التقنيات التي تتضمنها المنصة نظام حجز سهل الاستخدام يمكّن المستخدمين من حجز التجارب عبر الإنترنت وتصفح قائمة المضيفين. يوجه الموقع المستخدمين من خلال عملية التسجيل والحجز عن طريق واجهات سهلة الاستخدام.

الحجوزات متاحة الآن لتجارب الطهي علىwww.BreakBread.com ، ومن المتوقع الإعلان عن مئات التجارب الجديدة في الأشهر المقبلة. ستتم استضافة جميع التجارب عبر منصة "بريك بريد"، حيث سيتم تزويد المضيفين بإمكانية الوصول إلى جدول الأحداث عبر الإنترنت جنباً إلى جنب مع خدمات الدعم المخصصة لتنظيم تجربتهم وتصويرها ومشاركتها مع جمهورهم المباشر.