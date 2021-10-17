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الأمير عبد العزيز بن سلمان: السعودية قادرة على إنتاج ودمج أشكال الطاقة الجديدة في اقتصادها
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السبت 23 أكتوبر 2021 06:46 مساءً
بريطانيا تسجل 135 وفاة جديدة بكوفيد-19
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السبت 23 أكتوبر 2021 06:46 مساءً
أردوغان: تركيا ستطرد 10 سفراء غربيين دعوا للإفراج عن رجل الأعمال كافالا
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السبت 23 أكتوبر 2021 06:45 مساءً
وزير الدفاع الروسي: حلف الأطلسي غير مستعد لحوار متكافئ مع موسكو
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السبت 23 أكتوبر 2021 06:45 مساءً
بني سويف : 50 مليون جنيه مشاركات مجتمعية خلال الربع الثالث من 2021
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السبت 23 أكتوبر 2021 06:45 مساءً
متحف كفر الشيخ ينظم يوما للأطفال
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السبت 23 أكتوبر 2021 06:45 مساءً
رئيس أكاديمية السادات: كورونا سبب رئيسي في غياب روح التعليم
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السبت 23 أكتوبر 2021 06:45 مساءً
بني سويف : تطبيق المنظومة الجديدة لاشتراطات البناء على المدن فقط
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السبت 23 أكتوبر 2021 06:45 مساءً
محافظ مطروح يضع حجر أساس محطة تحلية مياه البحر بالنجيلة
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السبت 23 أكتوبر 2021 06:45 مساءً
«الناس لبعضهم».. تواصل عملها لمساعدة غير القادرين في أسوان
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السبت 23 أكتوبر 2021 06:45 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
cnn arabic
المطر يتساقط بأحد أجنحة إكسبو2020 دبي في عرض مبهر للزوار
فيديو
cnn arabic
الأحد 17 أكتوبر 2021 02:13 مساءً
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