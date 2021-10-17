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الأمير عبد العزيز بن سلمان: السعودية قادرة على إنتاج ودمج أشكال الطاقة الجديدة في اقتصادها
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السبت 23 أكتوبر 2021 06:46 مساءً
بريطانيا تسجل 135 وفاة جديدة بكوفيد-19
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السبت 23 أكتوبر 2021 06:46 مساءً
أردوغان: تركيا ستطرد 10 سفراء غربيين دعوا للإفراج عن رجل الأعمال كافالا
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السبت 23 أكتوبر 2021 06:45 مساءً
وزير الدفاع الروسي: حلف الأطلسي غير مستعد لحوار متكافئ مع موسكو
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السبت 23 أكتوبر 2021 06:45 مساءً
بني سويف : 50 مليون جنيه مشاركات مجتمعية خلال الربع الثالث من 2021
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السبت 23 أكتوبر 2021 06:45 مساءً
متحف كفر الشيخ ينظم يوما للأطفال
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السبت 23 أكتوبر 2021 06:45 مساءً
رئيس أكاديمية السادات: كورونا سبب رئيسي في غياب روح التعليم
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السبت 23 أكتوبر 2021 06:45 مساءً
بني سويف : تطبيق المنظومة الجديدة لاشتراطات البناء على المدن فقط
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السبت 23 أكتوبر 2021 06:45 مساءً
محافظ مطروح يضع حجر أساس محطة تحلية مياه البحر بالنجيلة
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السبت 23 أكتوبر 2021 06:45 مساءً
«الناس لبعضهم».. تواصل عملها لمساعدة غير القادرين في أسوان
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السبت 23 أكتوبر 2021 06:45 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
فيديو اليوم السابع
بكالوريوس هندسة وشغال فى مطعم فول وطعمية.. رامى فخور بمهنة والدى واخترعت أكلات جديدة
فيديو
فيديو اليوم السابع
الأحد 17 أكتوبر 2021 02:09 مساءً
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