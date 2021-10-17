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فتحي عبدالوهاب شيطانًا في «وعد إبليس»

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فتحي عبدالوهاب شيطانًا في «وعد إبليس» فتحي عبدالوهاب شيطانًا في «وعد إبليس»

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يواصل الفنان عمرو يوسف تصوير مسلسل «وعد إبليس» وذلك لعرضة على منصة شاهد خلال الشهر المقبل حيث ينتمي العمل إلى 6 حلقات ويعتبر العمل الأول الذي يقدمه يوسف للمنصات كعمل كقصير.

ويشارك في بطولة العمل الفنان فتحي عبدالوهاب والذي يقدم دور الشيطان حيث يدور العمل حول رجل صاحب شركة يتحالف مع الشيطان من أجل تحقيق مكاسب عن طريق «بيع النفس»، وهو ما قدم من قبل من خلال أسطورة «فاوست» ولكن بمنظور مختلف.

وكان المسلسل تغير أسمه مرتين من قبل حيث كان البداية «عقد الزمن» وصولًا لـ«وعد الشيطان» مرورًا للأسم النهائي «وعد ابليس».

المصرى اليوم

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