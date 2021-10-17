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محافظة الإسماعيلية تكثف حملاتها المرورية لرفع الإشغالات وعودة الانضباط خلال أسبوع

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محافظة الإسماعيلية تكثف حملاتها المرورية لرفع الإشغالات وعودة الانضباط خلال أسبوع محافظة الإسماعيلية تكثف حملاتها المرورية لرفع الإشغالات وعودة الانضباط خلال أسبوع

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قامت الوحدة المحلية لحى اول بمحافظة الاسماعيلية بتنفيذ حملة مكبرة على عدة مناطق بالحى منها شارع سعد زغلول وذلك بحضور رئيس الحى وعددا من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

وقد أسفرت الحملة عن تحرير ٢١ محضر اشغال طريق ومحضرين بيئة.

بالإضافة إلى ضبط ٢٥ كرسي و٢١ استاند حديد و٥ منيكان ملابس كما تم التحفظ ومصادرة ٦٥ شيشة و٤ أنابيب.

كما قامت الوحدة المحلية لحى ثان بحملة مكثفة لرفع الاشغالات بعدة مناطق متفرقة بالحى منها شارع العشرينى ورضا وشحتة (السكة الحديد)

وقد أسفرت الحملة عن تحرير ١٥ محضر وضبط ٤٠ كرسي و٨ مانيكان ملابس و٤ استاند كبير للمانيكان و٨ استاند وفاترينة عرض وكنبة انتريه وواحد جريل.

وشدد محافظ الإسماعيلية على تطبيق الاجراءات الاحترازية المتبعة والمطبقة بالمحلات والمطاعم والمقاهي وذلك لمجابهة أي تحورات لفيروس كورونا المستجد.

المصرى اليوم

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