محافظ الشرفية يأمر بغلق الدورانات العشوائية على طريق أبوحماد الزقازيق

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أمر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية المحاسب نبيل فاروق رئيس مركز الزقازيق، بالتنسيق مع إدارة المرور ومديرية الطرق، بغلق الدورانات العشوائية المُقامة بالمخالفة بالحاجز الخرساني، على طريق أبوحماد الزقازيق وذلك لما تسببه تلك الدورانات والفتحات العشوائية من زحام مرورى وتفادياً لوقوع حوادث، وحفاظاُ على سلامة المواطنين.

كما كلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء ،بعدم السماح بإقامة مثل هذه الدورانات المخالفة بالحواجز الموجودة على الطرق الرئيسية والعامة، وذلك بعد أن تلاحظ إقامتها بالمخالفة ،مما يتسبب في وقوع الحوادث وإزهاق أرواح المواطنين.

ومن جانبها قامت الأجهزة التنفيذية بمركز الزقازيق، بالبدء في غلق الدورانات المخالفة بطريق أبوحماد الزقازيق، باستخدام الحواجز الحديدية والخرسانة المسلحة، تمهيداً لإقامة حواجز خرسانية بها لمنع العبور العشوائي للسيارات المارة على الطريق، وإجبار سائقي السيارات بالإلتزام بالدوران من الـ U-tern المحدد بمعرفة إدارة المرور لتوفير عبور آمن للمواطنين.

كما وجه المحافظ مدير إدارة المرور بتكثيف التواجد المروري بمختلف شوارع وميادين المحافظة، لإعادة الإنضباط للشارع وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أصحاب السيارات والسائقين غير الملتزمين، مطالباً أصحاب السيارات بضرورة الإلتزام بقواعد وقانون المرور.