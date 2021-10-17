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«مياه الغربية»: الاستمرار في تنفيذ برامج تدريبية لمنظومة الإدارة الفنية المستدامة T.S.M

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«مياه الغربية»: الاستمرار في تنفيذ برامج تدريبية لمنظومة الإدارة الفنية المستدامة T.S.M «مياه الغربية»: الاستمرار في تنفيذ برامج تدريبية لمنظومة الإدارة الفنية المستدامة T.S.M

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أكد الدكتور مهندس حمدي مـحمد شطا رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية، أن الشركة مستمرة في تنفيذ برامج تدريبية متخصصة لتأهيل فرق متخصصة للعمل في المحطات وتطبيق منظومة الإدارة الفنية المستدامة T.S.M، والتى تضمن استمرار عمل المحطات بأعلى مستويات الأداء والجودة.

وأفاد أن برنامج الإدارة الفنية المستدامة المصرى tsm Egypt يهدف إلى تطوير مرافق مياه الشرب والصرف الصحى لتتوافق مع اللوائح والقوانين والاكواد المصرية وكذلك المساهمة والإسراع بتأهيل محطات معالجة الصرف الصحى للحصول على شهادة الإدارة الفنيه المستدامة، لضمان استدامة تقديم الخدمات للمواطنين بأفضل جودة ممكنة.

وأكد رئيس الشركة على الإهتمام البالغ بتنمية الموارد البشرية، وذلك من خلال الدورات التدريبية المكثفة.

وأوضح أن تطبيق منظومة الإدرة الفنية المستدامة يكون طبقا للمعايير الخاصة بالتشغيل الأمثل، والمراقبة وضبط الجودة وتوافر المعايير الخاصة بالصيانة الدورية، وإجراءات السلامة والصحة المهنية، ومعايير الموارد البشرية المتمثلة في مدى تقييم أداء العاملين والاستفادة من تطبيق برنامج الإدارة الفنية المستدامة.

المصرى اليوم

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