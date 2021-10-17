أخبار عاجلة

الجدعان: رؤية 2030 بنيت على الاستدامة وتوفير الطاقة -
"الفيصل "يترأس الوفد السعودي في اجتماعات "الأنوك" -
بدء البرامج التعليمية علي قناة مدرستنا غدا -
معين الشعباني يعلن تشكيل المصري لمواجهة الموارد الأوغندي -
أسوان تستضيف أول عرض بالمحافظات لمسرحية «رابانزول بالعربي» -
الجيزة تنشر فيديو توضيحي للتحويلة المرورية الأولى البديلة في شارع الهرم -
ضبط 5 اشخاص بحوزتهم بانجو وحشيش وسلاح في اسوان -
بنى سويف : الحصول على لقاح كورونا أو نتيجة المسحة شرط دخول المصالح الحكومية من 15 نوفمبر -
تنفيذ 711 حكما قضائيا في أسوان -
ضبط 554 مخالفة مرورية في أسوان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

إزالة 74 حالة تعدى بمساحة 4600 متر مربع بمركز ومدينة القنطرة غرب

Print
إزالة 74 حالة تعدى بمساحة 4600 متر مربع بمركز ومدينة القنطرة غرب إزالة 74 حالة تعدى بمساحة 4600 متر مربع بمركز ومدينة القنطرة غرب

اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح اللواء هشام الطويل السكرتير العام المساعد لمحافظة الاسماعيلية بأن الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة غرب قامت بتنفيذ حملة مكبرة لإزالة التعديات وذلك بحضور رئيس المركز والمدينة وعددا من القيادات الأمنية والتنفيذية.

وقد أسفرت الحملة عن إزالة ٧٤ حالة تعدى بمساحة ٤٦٠٠ متر مربع على حرم ترعة بورسعيد بولاية الرى عبارة عن أسوار وأكشاك وتند بمركز ومدينة القنطرة غرب.
وشدد محافظ الإسماعيلية على رؤساء المراكز والأحياء والمدن بتكثيف المتابعة الميدانية لكافة أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية الواقعة بنطاق المحافظة والحفاظ على هيبة الدولة وسيادة القانون وتطبيق الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الأمير عبد العزيز بن سلمان: السعودية قادرة على إنتاج ودمج أشكال الطاقة الجديدة في اقتصادها

الأمير عبد العزيز بن سلمان: السعودية قادرة على إنتاج ودمج أشكال الطاقة الجديدة في اقتصادها

بريطانيا تسجل 135 وفاة جديدة بكوفيد-19

بريطانيا تسجل 135 وفاة جديدة بكوفيد-19

أردوغان: تركيا ستطرد 10 سفراء غربيين دعوا للإفراج عن رجل الأعمال كافالا

أردوغان: تركيا ستطرد 10 سفراء غربيين دعوا للإفراج عن رجل الأعمال كافالا

وزير الدفاع الروسي: حلف الأطلسي غير مستعد لحوار متكافئ مع موسكو

وزير الدفاع الروسي: حلف الأطلسي غير مستعد لحوار متكافئ مع موسكو