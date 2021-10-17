إزالة 74 حالة تعدى بمساحة 4600 متر مربع بمركز ومدينة القنطرة غرب

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صرح اللواء هشام الطويل السكرتير العام المساعد لمحافظة الاسماعيلية بأن الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة غرب قامت بتنفيذ حملة مكبرة لإزالة التعديات وذلك بحضور رئيس المركز والمدينة وعددا من القيادات الأمنية والتنفيذية.

وقد أسفرت الحملة عن إزالة ٧٤ حالة تعدى بمساحة ٤٦٠٠ متر مربع على حرم ترعة بورسعيد بولاية الرى عبارة عن أسوار وأكشاك وتند بمركز ومدينة القنطرة غرب.

وشدد محافظ الإسماعيلية على رؤساء المراكز والأحياء والمدن بتكثيف المتابعة الميدانية لكافة أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية الواقعة بنطاق المحافظة والحفاظ على هيبة الدولة وسيادة القانون وتطبيق الإجراءات القانونية حيال المخالفين.