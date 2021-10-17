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« النواب » يوافق على تعديل زعيم الأغلبية بشأن مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية

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« النواب » يوافق على تعديل زعيم الأغلبية بشأن مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية « النواب » يوافق على تعديل زعيم الأغلبية بشأن مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية

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وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الأحد أثناء مناقشة مشروع قانون مشاركة القطاع الخاص في المشروعات، على التعديلات المقدمة من النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن وزعيم الأغلبية، بتخفيض عدد ممثلى في اللجنة المختصة بدراسة وفحص مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة المدرجة من الجهات الإدارية في مشروعات خطتها السنوية المقدمة إلى الوزارة المعنية.

وجاء نص المادة بعد التعديل على «تشكل لجنة مشتركة من عدد من المختصين بالنواحى الفنية والمالية والبيئية والاجتماعية والقانونية على النحو الآتي:

ممثل عن الوزارة المعنية بالشؤون المالية يرشحهما وزير المالية.

ممثل عن الوزارة المعنية بشؤون التخطيط، يرشحهما وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.

ممثل عن الوحدة المركزية للمشاركة يرشحهما وزير المالية.

ممثل عن وزارة التخطيط يرشحه وزير التخطيط.

ثلاثة ممثلين من الوزارات والجهات من ذوى الخبرة بالنواحى المالية والقانونية والبيئية والاجتماعية يرشحهم وزير المالية بالتنسيق مع السلطة المختصة.

وللجنة أن تستعين بذوى الخبرة لمعاونتها في أداء عملها.

ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بالشؤون المالية، على أن يُحدد القرار رئيس اللجنة والمعاملة المالية لأعضائها والمستعان وقواعد ونظام عمل اللجنة. وتختص تلك اللجنة بدراسة وفحص مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة المدرجة من الجهات الإدارية في مشروعات خطتها السنوية المقدمة إلى الوزارة المعنية بشؤون التخطيط، لاختيار المتفق منها مع متطلبات نظام المشاركة مع القطاع الخاص.

المصرى اليوم

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