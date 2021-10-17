قرار جديد من المحكمة بشأن واقعة «مخلة بالآداب» بين طالب وطالبة بجامعة حلوان

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

حددت دائرة التعليم بمحكمة القضاء الاداري جلسة ١٩ ديسمبر المقبل للحكم في دعوى إلغاء فصل طالب متهم بالتحرش بزميلته داخل الحرم الجامعي بجامعة حلوان.

كان الطالب مقيم الدعوى طلب وقف قرار جامعة حلوان، والمتضمن رسوبه في العام الجامعي 2019،2020 على خلفية اتهامه بالتحرش بزميلته.

وقالت الدعوى، إنه نسب إلى طالب وإحدي زميلاته بذات الفرقة أنهما بتاريخ 11/12/2019 ارتكابهما مخالفة تأديبية طلابية على سند من القول إنهما بذات التاريخ وبدائرة تواجدهما بالحرم الجامعي قد خرجا على مقتضي الواجب الطلابي والقوانين واللوائح المعمول بها لضبطهما في وضع مخل بالآداب العامة داخل الحرم الجامعي.

وأحالت الجامعة الطالبين إلى مجلس التاديب الطلابي الابتدائي وقد انعقد المجلس المذكور بجلساته على النحو الموضح بمحاضر جلساتها في غيبة الطالب ودون اتصال علمه بإحالته إلى مجلس التأديب ودون إخطاره.

أصدر مجلس التأديب الابتدائي شهر يونيو الماضي، قرارًا غيابيا بتوقيع عقوبة الفصل النهائي للطالب من الكلية دون أن يتم إخطار الطالب بقرار مجلس التأديب، وقد انعقدت امتحانات الفصل الدراسي الثاني، وتقدم لها الطالب، واجتازها وصدر قرار من الكلية التابع لها بإعلان نجاحه بالفرقة الثالثة وانتقاله إلى الفرقة الرابعة للعام الدراسي الجديد 2020/2021.

حتي فوجيء الطالب عند بداية العام الدراسي الجديد 2020/2021 بصدور القرار المشار إليه، وتقدم بطلب تظلم على القرار الصادر ضده بالفصل النهائي من الكلية وفي ظل غياب كافة الضمانات المقررة للمحاكمة التاديبية العادلة التي نص عليها الدستور وكافة القوانين، وصدر القرار المطعون عليه دون تمكين الطالب من الدفاع عن نفسه.