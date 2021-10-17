استعدوا لتخفيف الملابس.. حالة الطقس غدًا من الاثنين إلى السبت 23 أكتوبر

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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الفترة من غداً الاثنين 18 أكتوبر إلى السبت 23 أكتوبر 2021، حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وتسود شبورة مائية كثيفة في الصباح الباكر حتى الساعة 7 صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

كما تنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

ويكون الطقس مائل للبرودة في الساعات المتأخرة والصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

ويتوقع سقوط أمطار خفيفة كالتالي:

- يوم الاثنين: على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية على فترات متقطعة 20% تقريباً.

- يوم الثلاثاء: على مناطق متفرقة من السواحل الشرقية على فترات متقطعة 20% تقريباً.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة خلال الفترة من غداً الاثنين 18 أكتوبر إلى السبت 23 أكتوبر2021

- درجات الحرارة الاثنين 18 أكتوبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 28 درجة والصغرى 19، وعلى السواحل الشمالية 26 درجة والصغرى 20، وعلى جنوب سيناء 33 درجة والصغرى 24، وعلى شمال الصعيد 29 درجة والصغرى 20، وعلى جنوب الصعيد 35 درجة والصغرى 24 درجة.

- درجات الحرارة الثلاثاء 19 أكتوبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 28 درجة والصغرى 19، وعلى السواحل الشمالية 26 درجة والصغرى 20، وعلى جنوب سيناء 33 درجة والصغرى 23، وعلى شمال الصعيد 30 درجة والصغرى 21، وعلى جنوب الصعيد 36 درجة والصغرى 24 درجة.

- درجات الحرارة الأربعاء 20 أكتوبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 28 درجة والصغرى 21، وعلى السواحل الشمالية 26 درجة والصغرى 22، وعلى جنوب سيناء 31 درجة والصغرى 25، وعلى شمال الصعيد 31 درجة والصغرى 21، وعلى جنوب الصعيد 38 درجة والصغرى 25 درجة.

- درجات الحرارة الخميس 21 اكتوبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 28 درجة والصغرى 21، وعلى السواحل الشمالية 26 درجة والصغرى 22، وعلى جنوب سيناء 31 درجة والصغرى 25، وعلى شمال الصعيد 30 درجة والصغرى 21، وعلى جنوب الصعيد 36 درجة والصغرى 25 درجة.

- درجات الحرارة الجمعة 22 أكتوبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 28 درجة والصغرى 20، وعلى السواحل الشمالية 26 درجة والصغرى 20، وعلى جنوب سيناء 31 درجة والصغرى 24، وعلى شمال الصعيد 29 درجة والصغرى 21، وعلى جنوب الصعيد 35 درجة والصغرى 24 درجة.

- درجات الحرارة الاثنين 23 أكتوبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 27 درجة والصغرى 18، وعلى السواحل الشمالية 25 درجة والصغرى 19، وعلى جنوب سيناء 32 درجة والصغرى 23، وعلى شمال الصعيد 29 درجة والصغرى 19، وعلى جنوب الصعيد 36 درجة والصغرى 23 درجة.

وفيما يلي خريطة حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الفترة من غداً الاثنين 18 أكتوبر إلى السبت 23 أكتوبر 2021.