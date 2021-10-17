مشمش وبقسماط بالسمسم.. مكونات الوجبة المدرسية ومواعيد وصولها للمحافظات (التفاصيل)

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بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2021-2022، وسعيًا لتحصين طلاب المدارس عبر وجبات غذائية تعزز قدراتهم المناعية، وتكفل للجميع الحق في النمو الجسماني والتطور العقلي، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مواعيد توريد وجبات التغذية المدرسية للمديريات التعليمية، أمس السبت، موضحة الجدول الزمني لتلقي محافظات عموم الجمهورية هذه الوجبات.

جدول زمني لمحافظات عموم الجمهورية

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه يتم التوريد التجريبي لمحافظة المنوفية 16 أكتوبر الجارى، لمدة أسبوعين، على أن يتم التوريد لباقي المحافظات تباعًا وفق جدول زمني مقرر مسبقًا، لافتة إلى أن محافظات الفيوم والإسكندرية وبني سويف وكفر الشيخ سيتم التوريد وجبات التغذية المدرسية بها اعتبارًا من 1 نوفمبر المقبل، ومحافظات البحيرة والقاهرة والجيزة وأسيوط والأقصر وقنا سيبدأ التوريد إليها من 15 نوفمبر، أما التوريد إلى ومحافظات الدقهلية والإسماعيلية ودمياط وشمال سيناء والبحر الأحمر وجنوب سيناء ومطروح والقليوبية وأسوان وسوهاج يبدأ التوريد من 15 نوفمبر المقبل.

توصيات بالانتباه إلى الاجراءات الاحترازية

ووجهت وزارة التربية والتعليم المديريات التعليمية بالمحافظات بإخطار الإدارات التعليمية للتنبيه على مديري المدارس باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، بأماكن استلام وتوزيع الوجبات، وعلى مندوبي جهة التوريد (وجود الشهادة الصحية- ارتداء الكمامة- قفاز اليد)، وذلك عند تسليمهم الوجبات للمدارس المستفيدة من الوجبات، وتقوم لجان التغذية بالمدارس باتخاذ الإجراءات الوقائية من الشهادة الصحية وارتداء الكمامة والقفاز، والمحافظة على سلامة الأصناف المستلمة لحين توزيعها على التلاميذ، والتأكد من نظافة وسيلة نقل الوجات من جهة التوريد للمدارس المستفيدة.

بعد إعلان مواعيد توريدها .. مكونات الوجبة المدرسية ومواعيد توريدها للمحافظات

توزيع عادل باستخدام الكارت الذكي

وقالت وزارة الصحة والسكان يوجد وجبات تصلح للأطفال الذين لم يتم الكشف عليهم وحديثي الدخول للمدارس، وأنه سيتم توزيع الوجبات على الطلاب باستخدام الكارت الذكي، والذي سيفعل بـ QR code المربوط بنتائج مبادرة 100 مليون صحة، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، مؤكدة وجود تنوع في أشكال الوجبات، بما يضمن الحفاظ على المحتوى التغذوي.

بعد إعلان مواعيد توريدها .. مكونات الوجبة المدرسية ومواعيد توريدها للمحافظات

عناصر غذائية تضمن النمو الجسماني والتطور العقلي

وأضافت وزارة الصحة أن الوجبات المدرسية المقترحة تتضمن عناصر غذائية متكاملة للطلاب طبقاً للحالة الصحية، وبما يضمن حصول النمو الجسماني والتطور العقلي الطبيعي لهم.

الوجبة تمثل 25% من الاحتياجات التغذوية للطلاب

وأوضحت وزارة الصحة والسكان أن الوجبة المدرسية تمثل 25 % من الإحتياجات اليومية على حسب التوصيات العالمية.

وأصدرت الوزارة عدة إجراءات للتعامل مع الوجبات المدرسية، جائت كالتالي :

1- تقوم اللجان المختصة على كافة المستويات بالإشراف والمتابعة وتذليل العقبات، وحل المشكلات واتخاذ إجراءات سلامة تقديم الوجبات كلا فيما يخصه، على أن تشكل اللجنة المحلية من (مدير المديرية التعليمية- مدير مديرية الشؤون الصحية- مدير مديرية التموين- مدير عام التأمين الصحي- وكيل مديرية التعليم- مدير عام الشؤون المالية والإدارية بالمديرية- مدير عام الخدمات- موجه عام التغذية- سكرتير اللجنة)، وتقع مسئولية تنفيذ منظومة التغذية المدرسية ومتابعة الاستلام والتوزيع على المحافظين ومعاونيهم.

2- يتم إعداد خطة لتوزيع العمل على الفنيين بالمديريات والإدارات، مع بدء العام الدراسي، ويقوم أخصائى وموجهي التعذية بتنفيذ زيارات (اعداد- توجيه- متابعة) وفق خطة توزيع العمل.

3- تشكل لجان التغذية المدرسية بالمدارس من: (مدير المدرسة رئيسا للجنة، وبعضوية كل من: وكيل المدرسة / أخصائى اجتماعي / مشرف أو معاون التغذية أو أمين مرافق زراعية أو مدرس المجال الزراعي أو مدرس اقتصاد منزلي أو مدرس تربية زراعية)، وفي حالة عدم وجود مشرف أو معاون تغذية وزائرة صحية أيام تواجدها، وتقوم اللجنة بفحص الوجبات المقدمة قبل التوزيع اليومي بموجب محضر فحص يومي يتضمن حالة (الصنف واللون / الطعم / الرائحة / تاريخ الإنتاج / مدة الصلاحية / الكمية الموزعة / جهة التوريد / إلخ)، وعلى معلم الفصل التأكد من تناول التلاميذ الوجبة داخل الفصل، لما له من أثر إيجابي على التلميذ وتحسين العملية التعليمية.

4- مراعاة الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في أماكن استلام وتخزين وتناول الوجبات للفئات المستفيدة.

5- ضرورة توافر النشرات والتعليمات ومستندات التغذية بالمدارس (محضر تشكيل لجنة التغذية / الشهادات الصحية / محضر الفحص اليومي / إذن الصرف اليومي / استمارة بيان الوجبات المجمعة / تفويض مندوب جهة التوريد / واجمالي الغرامات.. إلخ).

6- يتم عقد الاجتماعات الدورية بالمديرية، مع مسئولي التغذية ومجلس الأمناء بالإدارات لحل المشكلات التي تواجه التنفيذ ولنقل الخبرات، وتفعيل دور المكتبة والصحافة المدرسية، لرفع مستوى الثقافة الغذائية.

7- تُخطر الإدارة العامة للتغذية في الحال، وعلى الفور حال وجود عقبات أو مشاكل أو أزمات أثناء تنفيذ تقديم الوجبات حتى يتثنى لنا اتخاذ اللازم.

8- يتم تغذية جميع تلاميذ مرحلة رياض الأطفال (رسمي) وتلاميذ مرحلة التعليم الابتدائي ومدارس التعليم المجتمعي بنسبة استهداف 100% كأولويات في التغذية.

9- يتم استهداف جميع تلاميذ المحافظات الحدودية والمناطق النائية والصحراوية في بعض المحافظات.

10- خضوع الجهات المنتجة لمكونات الوجبات المدرسية للمتابعة الدورية من قبل الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وفق اشتراطات سلامة الغذاء، لضمان سلامة وجودة المنتج طوال فترات التوريد، على أن توافى المديريات من الجهة المنتجة بالشهادة الشهرية الصادرة من الهيئة القومية، ويتم التوزيع بموجب هذه الشهادة.

11- يتم وضع جهة التوريد التي تم التعاقد معها على توريد الوجبات المدرسية تحت الإشراف الكامل للوزارات المعنية طوال فترة التوريد كلا فيما يخصه.

12- ضرورة وجود عضو من التموين / الصحة / التربية والتعليم في اللجان الفنية الخاصة بالتغذية المدرسية (اللجنة الثلاثية) بالمديرية والمشكلة بقرار من المحافظ.

13- تقوم جهة التوريد بإخطار المديريات التعليمية بعنوان المخزن الرئيسي داخل نطاق المحافظة المرخص ومستوفى للاشتراطات الصحية وكذلك المخازن الفرعية المستوفي للاشتراطات الصحية بكل إدارة تعليمية إن وجدت، على أن تخضع المخازن لكافة الإجراءات الصحية المتبعة من الجهات المختصة بالمحافظة قبل اتخاذ إجراءات التخزين لاستيفائها، وكذا اشتراطات سلامة الغذاء من قبل الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وحال متابعتها، على أن تخطر كل من الهيئة القومية لسلامة الغذاء والإدارة العامة للتعذية ببيان عن هذه المخازن.

14- لا يتم تخزين الوجبات من الجهات الموردة في المخزن الرئيسي التابع لها داخل نطاق المحفظة، والذى تم إقراره من قبل اللجنة الثلاثية إلا بموجب الشهادة الشهرية الصادرة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

15- تخضع الوجبات للفحص الظاهري بالمدارس، بموجب محضر فحص يومي، وعند وجود مظاهر لعلامات التلف يتم استبعاد المشكوك فيه، وذلك بموجب محضر إثبات حالة من قبل لجنة التغذية، وتوضع الكميات المستبعدة في مكان غير أماكن الاستلام أو التخزين أو التوزيع، وتستبدل من الجهة الموردة دون أدنى اعتراض منها، ولا يحق لمندوب الصحة أخذ عينات منها للتحاليل لكونها مستبعدة وغير صالحة ويكتب عليها عبارة «وجبات مستبعدة«.

16- الالتزام بإجراء التحليل الكمي شهريا (تحليل القيمة التغذوية)، على أن يتم سحب عينة من إحدى دفعات التوريد الشهرية مرة كل شهر، والذى يتم بمعرفة المعهد القومي للتعذية وفقا لخطة سحب العينات.

17- تتخذ الموافقة الأمنية على جميع القائمين على تسليم الوجبات من جهة التوريد، ويتم إخطار المديريات بأسماء وأرقام المحمول / الرقم القومي لكل من مفوض جهة التوريد ومندوبي التوزيع.

تصميم الوجبات طبقًا للفئة العمرية

في السياق ذاته كشفت وزارة الصحة والسكان، في أغسطس الماضي، عن قواعد تصميم وتوزيع الوجبة المدرسية، موضحة أنه يتم تصميم هذه الوجبات طبقاً للفئة العمرية وتحديد الاحتياجات اليومية للطلاب، وذلك اعتماداً على المحددات الصحية لهم، ونتائج المبادرة الرئاسية الخاصة بعلاج أمراض سوء التغذية للأطفال في المدارس.

مسوح ودراسات

وأكدت الوزارة أن مكونات الوجبة المدرسي تختلف من محافظة إلى أخرى وفق مسح الحالة التغذوية للأطفال بهذه المحافظة، وتتبع سوء التغذية الشائع بين الأطفال.

ولفتت الوزارة أن سن من 6 إلى 8 سنوات يستحق سعرات حرارية يومية من 400 إلى 550 سعر حرارى وسن من 9 إلى 12 عاما يستحق من 450 إلى 600 سعر حرارى في اليوم ومن سن 12 إلى 15 سنة من 500 إلى 650 سعر حرارى، ويتم التأكيد عند تشكيل الوجبة أن تتنوع وتحتوى على كربوهيدرات وبروتين وكالسيوم وفيتامينات ومعادن. لافتة إلى أن: المحافظات التي بها نسبة أنيميا أكثر من 50 % قائمة وجباتها المدرسية متنوعة، وتحتوي على لبن مدعم بالفيتامينات وبسكويت مدعم بالفيتامينات والجبن والفواكه الطازجة والمجففة مثل التين والمشمش المجفف بالإضافة إلى وجبات مطهية بها حديد من مصدر حيواني.

أما المحافظات التي بها نسبة الأنيميا أكثر من 20 %، فوجباتها تتضمن البسكويت المدعم بالتمر والحلاوة السمسمية والفواكه الطازجة والمجففة، أما المحافظات التي بها أكثر من 20 % سمنة تتضمن خبز وبسكويت وبقسماط بالسمسم وجبن أبيض ولبن وفاكهة.والمحافظات التي بها أكثر من 10 % قصر قامة تتضمن بسكويت ويفر وسمسمية وحمصية وفولية ومقرمشات بالسمسم.

وعن الإجراءات الإضافية لتحسين الحالة التغذية للأطفال قالت وزارة الصحة والسكان تم توفير الوجبات الصحية بمنافذ القطاع الخاص والهدف هو توفير بدائل صحية متنوعة بشكل جذاب للأطفال مضية أنه سيتم رفع الوعي الخاص بالأطفال والأسر.

الوجبة المدرسية