استئناف تشغيل معبر رفح البري من الجانبين

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استأنفت السلطات المصرية، صباح اليوم الأحد، تشغيل معبر رفح البرى من الجانبين المصري والفلسطيني _عقب العطلة الأسبوعية المقررة لإغلاقه _لتيسير عبور العالقين والحالات الإنسانية، من جانب وإدخال المساعدات وطواقم ومواد ومعدات إعادة الأعمار إلى قطاع غزة من جانب آخر.

وأكدت السلطات المصرية استئناف تشغيل المعبر من الجانبين عقب العطلة الأسبوعية، لافتة إلى تواجد الأطقم الإدارية والفنية لتيسير إجراءات العبور من الجانبين وإدخال المساعدات وطواقم ومواد إعادة الإعمار إلى قطاع غزة، ومشيرة إلى أن الاستعدادات قائمة لعبور الحالات الإنسانية ولإدخال أية مساعدات إلى قطاع غزة في أي وقت.

ويذكر إن السلطات المصرية قررت تشغيل المعبر_ استثنائيا_ اعتبارا من الأحد الموافق 16 مايو 2021 لاستقبال الجرحى والمصابين والحالات الإنسانية وإدخال المساعدات، علاوة على عبور العالقين من الجانبين، لافتة إلى أن هناك جاهزية لتشغيل المعبر في أي وقت طبقا لتطورات الأوضاع، وبموافقة السلطاتـ على أن يتم فتح المعبر بصفة استثنائية للحالات الإنسانية في أي وقت ولإدخال المساعدات طوال أيام الأسبوع بموافقة السلطات، ووفقا للحاجة، بينما يتم تعطيل العمل به بالنسبة لحركة العبور بين الجانبين أيام الجمع والعطلات الرسمية طبقا لاتفاق المعابر المعمول به بين مصر والسلطة الفلسطينية.