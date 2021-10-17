وكيل صحة الشرقية يتابع فعاليات اليوم الأول لمبادرة علاج أمراض سوء التغذية

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تابع الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، فعاليات اليوم الأول من مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج أمراض سوء التغذية لطلبة مدارس المرحلة الإبتدائية بالمحافظة، وذلك بمدرسة الشهيد طيار إبراهيم على الحداد للتعليم الأساسي بالقنايات، وتم الاطمئنان على انتظام سير العمل، وفحص طلبة المدارس، للكشف عن أمراض سوء التغذية.

وأوضح الدكتور هشام مسعود، أن المبادرة الرئاسية تستهدف الفحص الطبي لعدد ٩٩٩١٥٨ طالب بمدارس الريف والحضر بالمرحلة الابتدائية بمحافظة الشرقية، منهم ٧٠٠٠٤١ طالب بالريف، وعدد ٢٩٩١١٧ بالحضر، مضيفاً بأن أعمال الفحص تتم من خلال ١٦٩ فريق طبي مدرب، يقوم بتغطية ١٩٦٠ مدرسة بالمحافظة، منهم ١٥٢٧ فريق بمدارس الريف، وعدد ٤٣٣ بمدارس الحضر، وذلك بالتنسيق بين الإدارات الصحية والإدارات التعليمية، وإدارات التأمين الصحي لتنفيذ المبادرة الرئاسية، بعد توفير التجهيزات اللازمة، والتأكيد على الفرق بالتسجيل الكامل لبيانات الطلبة وفقاً للنموذج المعد ببرنامج المبادرة الرئاسية، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم بأماكن تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة، حفاظا على صحة وسلامة الطلاب والأطقم الطبية.

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أهمية الكشف المبكر عن أمراض سوء التغذية والأنيميا، والأمراض التي قد تؤدي إلى مضاعفات أخرى منها ضعف عضلة القلب وغيرها، وتقوم المبادرة بوأد هذه الأمراض من الخطوة الأولي، مؤكدا أن القيادة السياسية تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، وخاصة أبناءنا وبناتنا الطلاب والطالبات، ولا تدخر أي جهد أو مال للحفاظ على صحة وسلامة أبناء الوطن.