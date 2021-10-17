أخبار عاجلة

الجدعان: رؤية 2030 بنيت على الاستدامة وتوفير الطاقة -
"الفيصل "يترأس الوفد السعودي في اجتماعات "الأنوك" -
بدء البرامج التعليمية علي قناة مدرستنا غدا -
معين الشعباني يعلن تشكيل المصري لمواجهة الموارد الأوغندي -
أسوان تستضيف أول عرض بالمحافظات لمسرحية «رابانزول بالعربي» -
الجيزة تنشر فيديو توضيحي للتحويلة المرورية الأولى البديلة في شارع الهرم -
ضبط 5 اشخاص بحوزتهم بانجو وحشيش وسلاح في اسوان -
بنى سويف : الحصول على لقاح كورونا أو نتيجة المسحة شرط دخول المصالح الحكومية من 15 نوفمبر -
تنفيذ 711 حكما قضائيا في أسوان -
ضبط 554 مخالفة مرورية في أسوان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

وكيل صحة الشرقية يتابع فعاليات اليوم الأول لمبادرة علاج أمراض سوء التغذية

Print
وكيل صحة الشرقية يتابع فعاليات اليوم الأول لمبادرة علاج أمراض سوء التغذية وكيل صحة الشرقية يتابع فعاليات اليوم الأول لمبادرة علاج أمراض سوء التغذية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، فعاليات اليوم الأول من مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج أمراض سوء التغذية لطلبة مدارس المرحلة الإبتدائية بالمحافظة، وذلك بمدرسة الشهيد طيار إبراهيم على الحداد للتعليم الأساسي بالقنايات، وتم الاطمئنان على انتظام سير العمل، وفحص طلبة المدارس، للكشف عن أمراض سوء التغذية.

وأوضح الدكتور هشام مسعود، أن المبادرة الرئاسية تستهدف الفحص الطبي لعدد ٩٩٩١٥٨ طالب بمدارس الريف والحضر بالمرحلة الابتدائية بمحافظة الشرقية، منهم ٧٠٠٠٤١ طالب بالريف، وعدد ٢٩٩١١٧ بالحضر، مضيفاً بأن أعمال الفحص تتم من خلال ١٦٩ فريق طبي مدرب، يقوم بتغطية ١٩٦٠ مدرسة بالمحافظة، منهم ١٥٢٧ فريق بمدارس الريف، وعدد ٤٣٣ بمدارس الحضر، وذلك بالتنسيق بين الإدارات الصحية والإدارات التعليمية، وإدارات التأمين الصحي لتنفيذ المبادرة الرئاسية، بعد توفير التجهيزات اللازمة، والتأكيد على الفرق بالتسجيل الكامل لبيانات الطلبة وفقاً للنموذج المعد ببرنامج المبادرة الرئاسية، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم بأماكن تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة، حفاظا على صحة وسلامة الطلاب والأطقم الطبية.

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أهمية الكشف المبكر عن أمراض سوء التغذية والأنيميا، والأمراض التي قد تؤدي إلى مضاعفات أخرى منها ضعف عضلة القلب وغيرها، وتقوم المبادرة بوأد هذه الأمراض من الخطوة الأولي، مؤكدا أن القيادة السياسية تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، وخاصة أبناءنا وبناتنا الطلاب والطالبات، ولا تدخر أي جهد أو مال للحفاظ على صحة وسلامة أبناء الوطن.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
محافظ مطروح يضع حجر أساس محطة تحلية مياه البحر بالنجيلة

محافظ مطروح يضع حجر أساس محطة تحلية مياه البحر بالنجيلة

«الناس لبعضهم».. تواصل عملها لمساعدة غير القادرين في أسوان

«الناس لبعضهم».. تواصل عملها لمساعدة غير القادرين في أسوان

الكهرباء : فصل التيار عن الأحياء في بني سويف من الإثنين إلى الخميس

الكهرباء : فصل التيار عن الأحياء في بني سويف من الإثنين إلى الخميس

الأهلي بث مباشر | الأهلي يتقدم بهدفي شريف وافشة على الحرس الوطني .. فيديو

الأهلي بث مباشر | الأهلي يتقدم بهدفي شريف وافشة على الحرس الوطني .. فيديو