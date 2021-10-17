حملات مكثفة للنظافة بقرى بيلا

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أشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالمشاركة المجتمعية لأهالي قرى بيلا، لحرصهم على نظافة قراهم بالتعاون مع مجلس المدينة والوحدات القروية،مؤكداً أن المشاركة المجتمعية شريك أساسي بالنهوض بقرى ومدن المحافظة.

أكد جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، اليوم الأحد، تكثيف حملات النظافة والتعامل الفوري مع بؤر تجمعات القمامة ورفع وصيانة كشافات الإنارة وتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا بقرى المركز وبحضور النواب ورؤساء القرى، حفاظاً على البيئة وإضفاء مظهراً جمالياً وحضارياً، تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وشهدت مدينة بيلا، تحت إشراف محمد امير ضبعون، نائب رئيس المدينة، اليوم، حملات نظافة مكبرة وتم رفع تراكمات القمامة والمخلفات، استهدفت الحملة، شوارع وأحياء المدينة، وأسفرت جهود الحملة عن رفع كميات كبيرة من القمامة المتراكمة بالشوارع، ورفع القمامة من نقاط التجميع و تفريغ صناديق القمامة، مع التخلص الآمن من القمامة والمخلفات ونقلها إلى المقلب العمومي بالمدينة.

وجارٍ متابعة أعمال نظافة الشوارع الرئيسية والفرعية بصفة مستمرة بكافة شوارع وأحياء المدينة، علي فترتين صباحية ومسائية يوميا، للحفاظ على الشكل الحضاري، وتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.

كما نفذت وحدة الملاريا بإدارة بيلا الصحية، حملات رش وتطهير وتعقيم كافة الشوارع والمنشآت التى يتردد عليها المواطنين بالمدينة، في إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وذلك حرصاً على صحة وسلامة المواطنين.

كما كثفت الوحدات القروية تحت إشراف نواب المدينة لشئون القري، ومتابعة رؤساء القرى، أعمال صيانة أعمدة الإنارة وتركيب الكشافات بالطرق الفرعية ومداخل القرى وتوابعها، ورفع تراكمات القمامة من نقاط التجميع بنطاق الوحدات القروية إلي المقالب الوسيطة، بجانب تمهيد وتسوية عدد من الطرق والشوارع بالقري، بالإضافة إلى مرور رؤساء القرى علي بعض المصالح الحكومية، لمتابعة سير العمل بتلك المصالح.

وتابع علي أمين، نائب رئيس المدينة لشئون القري، أعمال حملات النظافة بقريتي الحوة والشطوط، والمرور علي محطة رفع صرف قرية الحوة، للتأكد من جاهزيتها ووجود مولد الكهرباء، وذلك في إطار الاستعدادات لفصل الشتاء.

ونظمت الوحدة المحلية لقرية حازق، حملة نظافة موسعة بمشاركة معدات الوحدة المحلية وعمال النظافة والتجميل وعمال قص وتهذيب الأشجار، وبتعاون رائع من أهالي القرية من الشباب الذي تضامن مع الوحدة المحلية لقرية حازق، ومشاركتهم في رفع مخلفات الأشجار والنظافة بالشوارع، ووجه رئيس القرية الشكر لشباب القرية لمشاركتهم الإيجابية والفعالة في حملات النظافة والتجميل لظهور القرية بالمظهر اللائق والجمالي، وتواصل الوحدات المحلية للمركز والمدينة حملاتها بالتنسيق مع قسم النظافة والتجميل في رفع كافة التراكمات بالشوارع الرئيسية والفرعية أولا بأول بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

بيلا