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وصلت منذ قليل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى القاهرة بعد الفوز على توسكر بهدف دون رد في لقاء ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا، في رحلة استغرقت حوالي خمس ساعات تقريبا.

وتواجد الدكتور نبيل عبد الفتاح مدير العلاقات العامة بالنادي في استقبال البعثة لتسهيل إجراءات الخروج من المطار.

جدير بالذكر أن مباراة العودة ستقام في ملعب الجيش ببرج العرب يوم 22 أكتوبر الجاري في تمام الساعة السابعة مساءً.

وكان الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض قد أشاد بالفوز الذي حققه الزمالك على توسكر الكيني، موضحا أنه سعيد وفخور بالفوز على بطل الدوري الكيني، مضيفا أن لقاء العودة أمام توسكر في برج العرب ليس سهلا.