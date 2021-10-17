ترتيب الدوري الألماني والهدافين.. وموعد مباراة بايرن ميونخ اليوم

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تستعرض المصري اليوم جدول ترتيب الدوري الألماني 2022، وكذلك ترتيب هدافي الدوري الألماني، بالإضافة إلي مواعيد مباريات اليوم فى ختام الجولة الثامنة من الدوري.

ونستعرض أيضًا موعد مباراة بايرن ميونخ اليوم فى إطار الدوري الألماني والقنوات الناقلة.

بوروسيا دورتموند- 18 نقطة.

بايرن ميونخ – 16 نقطة.

ليفركوزن – 16 نقطة.

فرايبورغ – 16 نقطة.

يونيون برلين – 15 نقطة.

فولفسبورغ – 13 نقطة.

كولن – 12 نقطة.

ار بي ليبزيج – 11 نقطة.

هوفنهايم – 11 نقطة.

بوروسيا مونشنغلادباخ – 11 نقطة.

ماينتش – 10 نقاط.

شوتوتغارت – 9 نقاط.

هيرتا برلين – 9 نقاط.

آينتراخت – 8 نقاط.

بوخوم – 7 نقاط.

أوغسبورغ – 5 نقاط.

بيليفيلد -4 نقاط.

غرويتر فورت – نقطة واحدة.

ترتيب هدافي الدوري الألماني

إرلينغ براوت هولاند – دورتموند – 9 أهداف. روبرت ليفاندوفسكي – بايرن ميونخ – 7 أهداف. باتريك شيك – ليفركوزن- 6 أهداف. تايوو أونيي – يونيون برلين - 6 أهداف. أنطوني موديست – كولن – 4 أهداف. فلوريان فيرتز – ليفركوزن- 4 أهداف. كريستوفر نكونكو – ار بي ليبزيج – 4 أهداف. موسي ديابي – ليفركوزن- 4 أهداف.

موعد مباريات الدوري الألماني اليوم .. موعد مباراة بايرن ميونخ والقنوات الناقلة

يلتقي اليوم فريق بايرن ميونخ وجرويتر فورت فى الساعة 3.30 عصر اليوم بتوقيت القاهرة.

ويقابل فريق أوجسبورج فريق بيليفيلد الساعة 5.30 عصر اليوم بتوقيت القاهرة.

يتم نقل مباريات الدوري الألماني بما فيها مباراة البايرن ميونخ عبر فضائية Sky Sports UK .

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