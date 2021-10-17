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«ابوتشت» يحقق الفوز علي طهطا في اول مشاركة بدوري الدرجة الثالثة

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«ابوتشت» يحقق الفوز علي طهطا في اول مشاركة بدوري الدرجة الثالثة «ابوتشت» يحقق الفوز علي طهطا في اول مشاركة بدوري الدرجة الثالثة

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نجح مركز شباب أبوتشت بقيادة مصطفى عبد الشافي المدير في تحقيق الفوز في اول ظهور له بدوري الدرجة الثالثة بالفوز علي فريق طهطا الرياضي علي ملعبه ووسط جماهيره

ومن جانبه اكد المدير الفني علي ان الفوز علي فريق يملك تاريخ طويل يعد إنجاز خاصة ان ابوتشت يلعب لأول مرة في تاريخه في الزوجه الثالثة معربا عن امله في ان يواصل الفريق سلسلة الانتصارات حتي يتمكن من التأهل للدرجة الثانية وشدد مصطفي عبد الشافي علي انه رغم قلة الموارد المادية الا ان اللاعبين يبذلوا قصاري جهدهم باقل الإمكانات لتحقيق نتائج متميزة خاصة ان الفريق يمثل مركز ابوتشت احد المراكز العريقة والتي يحظي شبابها بوعي رياضي كبير

المصرى اليوم

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