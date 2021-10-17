الداخلية تضبط 66 قطعة سلاح ناري و143 قضية مخدرات في 24 ساعة

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وجهت أجهزة وزارة الداخلية، حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط 66 قطعة سلاح ناري، و143 قضية مخدرات، وتنفيذ 51716 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

جاء ذلك، في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 66 قطعة سلاح ناري بحوزة 62 متهمًا، على النحو التالي: رشاشين، و18 بندقية آلية، وبندقية خرطوش، و4 طبنجات، و31 فرد محلي، و634 طلقة مختلفة الأعيرة، و20 خزينة متنوعة، و166 قطعة سلاح أبيض.

وفي مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ 51716 حكمًا قضائيًا متنوعًا، خلال الحملة، كما ضبط تشكيلين عصابيين يضما 5 متهمين ارتكبوا 13 حادثًا متنوعًا.

كما، ضبط 143 قضية مخدرات بإجمالى عدد 156 متهمًا، فضلاً عن 19 متهمًا هاربًا من أحكام قضائية، و15 متهمًا من القائمين بأعمال البلطجة.

وفي مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة، ضبط 321 دراجة نارية مخالفة، و23659 مخالفة مرورية متنوعة، إضافة إلى فحص 58 من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 9 منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.