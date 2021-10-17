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وزير التعليم العالي يهنئ المجتمع الأكاديمي بمناسبة المولد النبوي الشريف

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وزير التعليم العالي يهنئ المجتمع الأكاديمي بمناسبة المولد النبوي الشريف وزير التعليم العالي يهنئ المجتمع الأكاديمي بمناسبة المولد النبوي الشريف

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تقدم د. خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بخالص التهاني لقيادات الوزارة والعاملين بها، ورؤساء الجامعات والهيئات والمراكز والمعاهد البحثية، وجميع منتسبي المجتمع الأكاديمي من أساتذة وعاملين وطلاب؛ وذلك بحلول المولد النبوي الشريف لعام (1443) هجرية.

وأضاف في بيان: «ندعوا الله أن يحفظ وشعبها وأن يعيد هذه المناسبة المباركة على مصر بالخير واليمن والاستقرار».

يُذكر أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أصدر قرارا بأن يكون يوم الخميس الموافق 21 أكتوبر 2021 إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال بمناسبة المولد النبوي الشريف وذلك بدلا من الثلاثاء الموافق 19 أكتوبر الجاري.

المصرى اليوم

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