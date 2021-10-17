★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على أن مصر لعبت دور هام و محوريا خلال رئاستها لمؤتمر الأطراف 14 لاتفاقية التنوع البيولوجى للتوفيق بين وجهات النظر المتعددة و نجحت فيها بشهادة عالمية فى التغلب على كافة التحديات التي مثلتها جائحة كورونا ايمانا منها بضرورة إطلاق مرحلة جديد للعمل الجماعي وصياغة إطار عالمي للتنوع البيولوجي لما بعد 2020، ووضع أهداف قابلة للتحقيق مدعومة بآليات واضحة للتنفيذ و التى نتطلع الى مواصلة العمل فيها مع الصين خلال رئاستها للمؤتمر COP15 لتحقيق هذا الهدف، متمنية لدولة الصين النجاح والتوفيق في تحقيق أهداف الاتفاقية وحماية التنوع البيولوجى لنا و للاجيال القادمة خلال رئاستها الحالية للمؤتمر الخامس عشر .

وأضافت فؤاد أن انجازات مصر خلال المؤتمر اتسمت باتخاذ قرارات سياسية وذات طابع عالمي تقع على مسئولية تنفيذها على أمانة الاتفاقية والاتفاقيات الأخرى والجهات والمنابر الدولية،بالاضافة الى قرارات فنية تقع مسئولية تنفيذها على الدول الأطراف من خلال المساهمات الفنية والمالية لأمانة الاتفاقية والاتفاقيات الأخرى ذات الصلة، والجهات الدولية والدول المانحة وبرامج الأمم المتحدة والتى من شانها تحقيق العديد من المكاسب البيئية على كافة المستويات العالمية و الافريقية و المحلية من أجل حماية الموارد الطبيعية و التنوع البيولوجى لاستمرار الحياة على كوكب الارض لنا و للاجيال القادمة .

وأوضحت وزيرة البيئة أن مصر خلال رئاستها للمؤتمر عملت على ثلاث محاور متوازية وهى:

المحور الأول: وهو المحور السياسى والذى يهدف إلى دعم وضع اتفاقية التنوع البيولوجي على رأس الاهتمامات السياسية (Political Profile) وعلى كافة المستويات العالمية، والإقليمية، والوطنية، والتركيز على إبراز أهمية الدور الذي تقوم به اتفاقية التنوع البيولوجي والاتفاقيات ذات الصلة لضمان صون التنوع البيولوجي على مستوى العالم وإدارته بصورة مستدامة، ومناقشة القضايا المرتبطة به، ومعالجة التهديدات التي تواجهه.

المحور الثانى: هو المسار الإعلامى وذلك لرفع الوعي بالقيمة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية للتنوع البيولوجي ودوره في التنمية المستدامة والترويج لمخرجات وموضوعات ونتائج مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي، وذلك بالتعاون مع الجهات الدولية المختلفة.

المحور الثالث: هو حشد الموارد المالية لدعم التنوع البيولوجي الوطني حتى نتمكن من العمل و تحقيق كافة الطموحات الى واقع مستدام ينعم فيه الاجيال الحالية و المستقبلية .

واستعرضت فؤاد المحور السياسى و الذى عملت مصر من خلاله على دعم المشاركة في الاجتماعات والمؤتمرات والمنتديات العالمية والإقليمية على أعلى مستوى لإعداد الرأي الفني حول الموضوعات المختلفة والذى مكن من تحقيق عدد من القرارات الهامة وبعيدة المدى، ووضع إطار سياسي للعمل في التنوع البيولوجي من خلال الجزء رفيع المستوى والمؤتمر الوزاري الأفريقي، رغم الظروف الطارئة لجائحة كورونا، و اثمر عن مساهمات كبيرة للدفع بتنفيذ الاتفاقية، والاتفاق على المفاهيم الرئيسية ورسم الاتجاهات للإجراءات المستقبلية، ومنها تعزيز التزام الأطراف والمجتمع المدني وقطاع الأعمال بدمج التنوع البيولوجي والتنمية المستدامة في القطاعات الاقتصادية، كما خلق الزخم والاهتمام بعقد الأمم المتحدة لاستعادة النظام الإيكولوجي وحشدنا المشاركة السياسية لتنفيذه ، خاصة من المنطقة الأفريقية،كما نحجت فى التحضير وإعداد مسودة استراتيجية التنوع البيولوجي لما بعد 2020، وإطلاق المنصة الإلكترونية "من شرم الشيخ إلى بكين من أجل الطبيعة والناس"، بالتنسيق مع سكرتارية اتفاقية التنوع البيولوجي (CBD) وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) و انضمام مصر لميثاق ميتز إيماناً منها بضرورة الحفاظ على التنوع البيولوجي، كعنصر أساسي لتحقيق التنمية المستدامة كذلك تنظيم ورشة عمل تشاورية حول المبادرة المصرية "التصدي بشكل متسق لفقدان التنوع البيولوجي وتغير المناخ وتدهور الأراضي والنظم البيئية (الإيكولوجية) باستخدام النهج القائم على الطبيعة" بالتعاون مع الاتحاد الافريقى بالإضافة الى إجراء مناقشات على كافة المستويات الرسمية و الغير رسمية على مستوى العالم و التى شملت وزراء البيئة و المنظمات المعنية بالبيئة والتنوع البيولوجى و قادة رجال الأعمال ورواد الأعمال الخيرية وممثلين المجتمع المدني فى العديد من المؤتمرات وورش العمل و الأحداث البيئية لمناقشة كيفية التعامل مع الموارد الطبيعية والإعداد لأهداف طموحة للتنوع البيولوجي لما بعد عام 2020 لعرضها على مؤتمر الأطراف الخامس عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي في الصين عام 2020علاوة على إطلاق التقييم العالمي IPBES الذي قدم التحليل الأكثر دقة لأزمة التنوع البيولوجي والمطلوب لمعالجتها، وبناءً عليه تم تقديم الإصدار الخامس من نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي للتقدم نحو أهداف أيشي للتنوع البيولوجي ، والتعلم من دروس الماضي ، وتحديد المسار نحو رؤيتنا المشتركة، بالإضافة إلى المشاركة الفعالة في قمة الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي لعام 2020 والتي جمعت عددًا غير مسبوق من قادة العالم الذين أعلنوا عن طموح قوي لاستعادة التنوع البيولوجي.

وأشارت فؤاد للمحور الثانى لمسار العمل خلال المؤتمر الاطراف الرابع عشر وهو المحور الاعلامى، حيث تم من خلاله الترويج لنتائج المؤتمر من خلال تنظيم ورش عمل للجهات الوطنية والأجنبية في مصر حيث شمل إلقاء محاضرات ترويجية عن نتائج المؤتمر في السفارة الألمانية، ومنتدى القاهرة لتغير المناخ (Cairo Climate Talk) كذلك المشاركة في اجتماع الـ DAAD حول التغيرات المناخية 2019،بالاضافة الى إعداد ورقة مفاهيمية حول "الحوكمة البيئية والاستثمار..تبادلية العلاقة " وتنظيم ورش عمل وحلقات نقاشية للتوعية بالتنوع البيولوجي كذلك إعداد خطة توعوية للترويج للتنوع البيولوجي للأطفال ووضع آليات لتبسيط المواد العلمية والفنية علاوة على العمل على إنتاج مطبوعات فنية وعلمية للتعريف بالتنوع البيولوجي وأهميته، والاتفاقية التنوع البيولوجي ومؤتمرات الأطراف، وأكثر من 50 رسالة توعوية للتنوع البيولوجي، بالإضافة إلى عدد من المواد العلمية المتعلقة بالتنوع البيولوجي لبناء الوعى باهمية التنوع البيولوجى و ضرورة المشاركة فى حمايته كما تم العمل على دمج التنوع البيولوجي في القطاعات التنموية من خلال عقد العديد من الاجتماعات مع الوزارات ذات الصلة للتعريف بالتنوع البيولوجي ومناقشة آليات دمجه في هذه القطاعات (البترول والثروة المعدنية، الزراعة، الكهرباء والطاقة، الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، وزارة الصحة، إلخ).