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يصدر قرارا جمهوريا بشأن الموازنة العامة للدولة

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السيسي يصدر قرارا جمهوريا بشأن الموازنة العامة للدولة يصدر قرارا جمهوريا بشأن الموازنة العامة للدولة

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أصدر الرئيس قرار رقم 2606 لسنة 2021 بترشيد الاستهلاك العام بالجهات الداخلية في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل استمرار جائحة المستجد، بالضوابط والقواعد المرافقة لهذا القرار وذلك لمدة ستة أشهر من تاريخ العمل به.

وتسري أحكام هذا القرار على جميع أبواب واستخدامات الموازنة العامة للدولة فيما عدا الباب السادس، «شراء الأصول غير المالية، (الاستثمارات)» والاستخدامات المماثلة في موازنات الهيئات العامة الاقتصادية.

نُشر القرار في الجريدة الرسمية وللاطلاع على التفاصيل:

المصرى اليوم

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