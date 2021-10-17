★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الرئيس السيسي قرار رقم 2606 لسنة 2021 بترشيد الاستهلاك العام بالجهات الداخلية في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل استمرار جائحة فيروس كورونا المستجد، بالضوابط والقواعد المرافقة لهذا القرار وذلك لمدة ستة أشهر من تاريخ العمل به.

وتسري أحكام هذا القرار على جميع أبواب واستخدامات الموازنة العامة للدولة فيما عدا الباب السادس، «شراء الأصول غير المالية، (الاستثمارات)» والاستخدامات المماثلة في موازنات الهيئات العامة الاقتصادية.

نُشر القرار في الجريدة الرسمية وللاطلاع على التفاصيل: