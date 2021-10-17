محافظ الشرقية يُفاجئ العاملين بمستشفى بلبيس المركزي

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فاجئ الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، العاملين بمستشفى بلبيس المركزي، للوقوف على مستوي الخدمات الصحية والعلاجية المؤداة للمرضي وللمترددين على المستشفى، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية وتواجد الأطباء ،وطاقم التمريض بالأقسام الطبية المختلفة، وذلك في إطار متابعته المستمرة لسير إنتظام العمل بالمستشفيات المركزية والعامة بنطاق المحافظة.

اطلع المحافظ على سجل الحضور والإنصراف للتأكد من مدى إلتزام العاملين من أطباء وطاقم تمريض ،وإداريين وفنيين وعمال بمواعيد العمل الرسمية والنوبتجيات المكلفين بها، مشدداً على ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

تفقد المحافظ أقسام الإستقبال والعناية المركزة وبنك الدم، ووحدة الفيروسات الكبدية ،واطمأن على تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى بصورة جيدة، مشدداً على ضرورة إنتظام مواعيد إجراء أعمال الصيانة الدورية للمعدات الطبية المستخدمة بالمستشفى للحفاظ على أرواح المواطنين، كما إطلع المحافظ على سجل الحالة الصحية للمرضى والمترددين على المستشفى ،والإجراءات المتبعة في التعامل معهم، ومع حالات الإشتباه بفيروس كورونا المستجد وتوفير العلاج اللازم لهم.

حرص المحافظ على الإستماع لعدد من المرضي والمترددين على المستشفى، واستفسر عن مدي رضاهم عن الخدمات الطبية المقدمة لهم، مؤكداً على إدارة المستشفى بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة للمرضي، ومراجعة تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لحماية المترددين على المستشفي والأطقم الطبية.

أكد محافظ الشرقية أن المحافظة تحرص على توفير كافة سُبل الدعم لتطوير قدرات المستشفيات والوحدات الصحية بمراكز ومدن المحافظة، لتقدم خدمة علاجية مميزة للمرضي والمترددين عليها.