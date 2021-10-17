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حلقات خاصة عن الصعيد في «صاحبة السعادة»

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حلقات خاصة عن الصعيد في «صاحبة السعادة» حلقات خاصة عن الصعيد في «صاحبة السعادة»

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تستكشف الإعلامية إسعاد يونس عالم أهل الصعيد وتقاليده وكنوزه الفنية، في برنامجها «صاحبة السعادة»، غدا الاثنين، على قناة ، في تمام الساعة 11 مساء.

تحيّي «صاحبة السعادة»، الصعايدة، بحلقات خاصة عن جنوب الوطن، وفنون «الكف» و«النميم» والإنشاد الديني والسيرة الهلالية، وذلك من خلال لقاء مجموعة من الفنانين والمنشدين، في مقدمتهم المطرب وائل الفشني وأعضاء فرقة «طبلة الست»، وغيرهم من الضيوف، ليقدموا داخل استوديو البرنامج عددا من الأغنيات التراثية الشهيرة.

يعرض الجزء الأول من حلقة «صاحبة السعادة» عن أهل الصعيد، غدا الاثنين، في تمام الساعة 11 مساء على قناة dmc، على أن يعرض الجزء الثاني في نفس الموعد من يوم الثلاثاء، ويقدم خلاله عددا من أغنيات فن المديح النابع من قلب الصعيد.

المصرى اليوم

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