لسداد ديونهما.. سيدة وابنتها تنهيان حياة مُسنة لسرقتها بالفيوم

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كشفت أجهزة الأمن بالفيوم، ملابسات العثور على جثة مُسنة، وتبين أن جارتها ونجلتها وراء إرتكاب الواقعة، لسرقة مصوغاتها الذهبية لسداد ديونهموتبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم من أحد الأشخاص بإختفاء والدته ربة منزل عقب دخولها منزل سيدتين ربة منزل ونجلتها جيرانها، وإتهمهما بأنهما وراء اختفائها.

بالفحص أمكن العثور على جثة المجنى عليها بقطعة أرض فضاء بذات الناحية، وبها إصابات وعدم وجود القرط الذهبى الخاص بها، وتبين صحة إتهام الشاكى، وأن وراء إرتكاب الواقعة ربة المنزل وونجلتها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما أقرا بقيامهما بإستدراج المجنى عليها لداخل منزلهما والتعدى عليها مما أدى لوفاتها والإستيلاء على قرطها الذهبى، وقامتا بنقل الجثة لمكان العثور بإستخدام مركبة «توك توك» مستأجرة، وعقب ذلك توجها لبيع القرط الذهبى لمحل مصوغات.

تم بإرشادهما ضبط جزء من المبلغ المالى باقى متحصلات بيع القرط الذهبى، وصرفهما باقى المبلغ المالى لتسديد بعض ديونهما.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.