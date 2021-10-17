بعد السماح لهن باقتنائها.. ألوان نسائية تجذب السعوديات لحيازة الأسلحة

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شهادات المشاركات بمعرض الصقور: تجربة الرماية أكسبتنا القوة والثقة

تجاوز الجنس الناعم خشيته من حمل السلاح والرماية به، إلى البحث عن الألوان النسائية والحرص على اقتناء المتميز منها؛ وذلك بعد السماح لأول مرة للنساء في السعودية باقتناء الأسلحة.

ووفقًا لما كشفته بائعة أسلحة بمعرض الصقور والصيد في الرياض، تحرص النساء الزائرات للمعرض على شراء الأسلحة ذات الألوان الوردية أو الحمراء والبرتقالي؛ مشيرة إلى توفرها جميعًا.

وبحسب تقرير برنامج "mbc في أسبوع" من معرض الصقور والصيد السعودي الدولي بملهم شمال مدينة الرياض؛ لفتت البائعة إلى أن أسئلة أنواع الأسلحة كانت أكثر الأسئلة التي طرحتها الزائرات؛ مشيرة إلى أن الأسلحة الخاصة بالاقتناء تكون مسدسات عيار 22 ملم. والرماية عيار 9 ملم.

وعبّرت، في هذا الصدد، عن فخرها بتجربة بيع الأسلحة التي لم تكن موجودة في السابق والتي تتزامن مع السماح باقتناء الأسلحة وفتح المجال للتدريب على الرماية في الميادين.

ووصفت شابة تجربتها بعد الرماية بالسلاح بـ"زيادة الثقة بنفسها"، وحثت جميع الفتيات والنساء على خوض تجربة تعلم الرماية والاستمتاع بتجربتها وممارستها لأنها تعطيهم -على حد قولها- شعورًا بالقوة والثقة.

وكان معرض الصقور والصيد السعودي الدولي بنسخته الثالثة قد اختتم فعالياته، مسدلًا الستار على حدث هو الأضخم من نوعه في المنطقة، زاره على مدى عشرة أيام أكثر من ٤١٥ ألف زائر.

وشهد المعرض، الذي نظّمه نادي الصقور السعودي بمقره في ملهم شمال مدينة الرياض، حضورًا واسعًا للتعرف على ما يعرضه ٣٥٠ مشاركًا على مساحة تبلغ ٨٥ ألف متر مربع.

وقرر المعرض تمديد فترة استقبال الزوار في جناح الأسلحة ٥ أيام إضافية، انتهت الجمعة، بعد طلب كبير على الأسلحة، بلغ ٣٤ ألف طلب؛ فيما وصل عدد القطع المُباعة (سلاح أو ذخيرة) إلى نحو 110 آلاف قطعة.

وشهد جناح الأسلحة إقبالًا كبيرًا من عشاق الصيد والمقناص، الذي وفر إصدارات خاصة من الأسلحة النادرة والتراثية، وعيارات جديدة من الأسلحة ذات الشعبية الواسعة لدى هواة الرماية؛ متيحًا معاينة الأسلحة في المعرض، أما الشراء فمن خلال المنصة الإلكترونية لنادي الصقور السعودي.

وتوفر المنصة خدمات شراء سلاح الصيد الناري والذخيرة، والتحقق من أهلية المستخدم لشراء السلاح والذخائر، وإصدار تراخيص حمل أو اقتناء السلاح؛ حيث يظهر السلاح في منصة "أبشر" للخدمات الإلكترونية، عبر استعلامات الأمن العام، وخانة الاستعلام عن رخصة سلاح، كما تتيح المنصة عملية الشراء حتى ١٥ ديسمبر المقبل؛ في حين تبدأ فترة تسليم الأسلحة والذخائر من 25 أكتوبر حتى 31 ديسمبر لعام 2021، في مقر نادي الصقور السعودي.