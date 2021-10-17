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بدء البرامج التعليمية علي قناة مدرستنا غدا
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السبت 23 أكتوبر 2021 06:30 مساءً
معين الشعباني يعلن تشكيل المصري لمواجهة الموارد الأوغندي
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السبت 23 أكتوبر 2021 06:30 مساءً
أسوان تستضيف أول عرض بالمحافظات لمسرحية «رابانزول بالعربي»
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السبت 23 أكتوبر 2021 06:30 مساءً
الجيزة تنشر فيديو توضيحي للتحويلة المرورية الأولى البديلة في شارع الهرم
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السبت 23 أكتوبر 2021 06:30 مساءً
ضبط 5 اشخاص بحوزتهم بانجو وحشيش وسلاح في اسوان
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السبت 23 أكتوبر 2021 06:30 مساءً
بنى سويف : الحصول على لقاح كورونا أو نتيجة المسحة شرط دخول المصالح الحكومية من 15 نوفمبر
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السبت 23 أكتوبر 2021 06:30 مساءً
تنفيذ 711 حكما قضائيا في أسوان
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السبت 23 أكتوبر 2021 06:29 مساءً
ضبط 554 مخالفة مرورية في أسوان
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السبت 23 أكتوبر 2021 06:29 مساءً
الجيزة: رفع كفاءة محاور مرورية متفرعة من شارع الهرم لتسهيل حركة تنقل المواطنين
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السبت 23 أكتوبر 2021 06:29 مساءً
محمد بن راشد يعلن إنشاء أطول ممشى جبلي في الإمارات
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السبت 23 أكتوبر 2021 06:29 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
فيديو اليوم السابع
مال الناس للناس.. حكاية الطفل الأمين بأرض الفيروز.. أعاد محفظة بها مبلغ مالى وهاتف محمول لصاحبها
فيديو
فيديو اليوم السابع
الأحد 17 أكتوبر 2021 01:25 مساءً
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