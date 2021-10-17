رئيس جامعة الزقازيق يشهد حفل استقبال الطلاب بمناسبة العام الدراسي الجديد

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شهد الدكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق، الأحد، فعاليات الاحتفالية الكبرى التي نظمتها الجامعة لاستقبال الطلاب القدامى والجدد بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد 2022/2021، بحضور الدكتور عاطف حسين، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور خالد الدرندلي، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة جيهان يسري، نائب رئيس جامعة الزقازيق لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد عناني، مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية ومنسق عام الأنشطة، وعمداء الكليات والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وعدد من الطلاب والطالبات.

بدأت فعاليات الاحتفالية بآيات من الذكر الحكيم، ثم عزف السلام الجمهوري، وطابور عرض للكليات، متضمنًا مجموعة متنوعة من الفقرات الفنية والأنشطة الطلابية والعرض الاستعراضي المتميز بعنوان «تحيا مصر» وسط تطبيق الإجراءات الوقائية المشددة.

وخلال كلمته، قال الدكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق، استقبلنا عامنا الدراسي الجديد، ومنذ بدايته ونحن نتابع ونشارك جميع أنشطة وفعاليات كليات الجامعة واحتفالاتها بالطلاب الجدد والقدامى، والتي اتسمت جميعها بالتنظيم والتميز والإلتزام بكل القرارات التي تم إتخاذها لضمان انتظام سير العملية التعليمية، سواء إعلان الجداول، والالتزام بالمحاضرات، وكذلك الحفاظ على سلامة وصحة الطلاب بمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بجميع قاعات ومدرجات الدراسة والمعامل والمباني بالكليات.

وأضاف رئيس الجامعة أنه ليس بجديد على جامعة الزقازيق ومنتسبيها في مسيرة العطاء التي يشهد لها الجميع ونجد ثمرته، في ما تحققه من انجازات على مستوى القطاعات الثلاث لشؤون التعليم والطلاب، وشؤون الدراسات العليا، وشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، فلا يمر يومًا على جامعة الزقازيق إلا وتضع لها بصمة وتحقق إنجازًا وتقدمًا في جميع التصنيفات والتقييمات بين الجامعات المصرية والعربية والعالمية، مرجعا الفضل الله أولا والقائمين عليها من إبنائها المخلصين فلهم كل التحية والتقدير ودوام التوفيق.

ووجه رئيس جامعة الزقازيق كلمته للطلاب قائلا بكم تزدهر الأوطان وتُبنى الحضارات، ولجامعة الزقازيق تاريخ أصيل في تقديم أعلى النماذج القيادية «العلمية والعملية» منذ إنشاءها وحتى اليوم، ونفتخر ونعتز بهم ممن أثروا بأعمالهم وسطروا بإنجازاتهم في تاريخ وطننا الحبيب، فعليكم أن تضعوا أمام أعينكم هدف النجاح والعمل على تحقيقه، وستجدون دائما كل الدعم والتحفيز وأمامكم المثل والقدوة الحسنة من زملائكم وأساتذتكم وعلماءنا وقادتنا، فلابد وأن نتعاون ونتشارك بروح ويد واحدة للأفضل فلا نتقدم إلا ونحن معًا، وبتعاونكم نصل لغايتنا في تحقيق التنمية المستدامة لمصرنا تحت رعاية قيادتها الحكيمة.

وأكد رئيس جامعة الزقازيق حرص الجامعة على سلامة أبنائها الطلاب، وعلى سير وانتظام العملية التعليمية، لذا هناك عدة إجراءات يجب على كل منتسبي الجامعة الإلتزام بها، لأنها تستهدف الحفاظ على الصحة العامة بمراعاة تطبيق الاجراءات الاحترازية من لبس الكمامات، والحفاظ على التباعد وسرعة الحصول على اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد لمن لم يأخذ التطعيم حتى الآن، حيث تم توفير نقاط ولجان التطعيمات للتيسير على الطلاب متاحة للجميع بكليات وإدارات الجامعة، وقد تم الوصول لنسبة مرتفعة لإجمالي من تم تطعيمهم، مؤكدًا أن هذا القرار ملزم لجميع الطلاب كشرط التواجد في الحرم الجامعي، ودخول المحاضرات وانتظام سير العملية التعليمية، وكذلك التواجد بالمدن الجامعية حفاظًا على سلامة الجميع.

وأضاف نحرص على تقديم الدعم الكامل وكل العون للطلاب المتميزين، سواء في المجال العلمي أو في مجال الأنشطة، وفي هذا الصدد كرمت الجامعة نماذج مضيئة من طلابنا من ذوى الهمم ،الذين لفتوا أنظار الجميع لتفوقهم وتميزهم العلمي والثقافي، منهم الطالبة يارا نبيل وتعيينها معيدة بكلية التجارة، والطالب محمد عمر والذي تم تعيينه معيد بكلية الحقوق، وغيرهم الكثيرين المتفوقين في مجال الأنشطة الفنية، وكذلك حصول فريق كلية التربية النوعية على المركز الثالث في الغناء الفردي والجماعي بالمهرجان الغنائي للمتخصصين بمعهد إعداد القادة بحلوان، وأيضًا المتميزين في الأنشطة الرياضية والثقافية على مستوى الجامعة، وفي المشاركات المختلفة على مستوى الجامعات المصرية، مؤكدا أن النشاط الطلابي له تأثير كبير في تكوين وبناء الشخصية، من إعلاء روح التعاون والخدمة المجتمعية والعمل التطوعي ،وهي أساسيات للشخصية الناجحة إلى جانب التحصيل.

من جانبه، هنأ الدكتور عاطف حسين، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أبنائه الطلاب بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد ،مؤكداً أنه سيتم دعم وتوفير كل الإمكانيات لتشجيع وتفعيل العمل الطلابي البناء داخل الجامعة، لإعداد شباب الجمهورية الجديدة قادة المستقبل، وليكن شعارنا معا نستطيع لنجعل هذا العام عامًا دراسيًا متميزًا.

فيما أعلنت الدكتور جيهان يسري، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، انطلاق فعاليات مهرجان البيئة التاسع عشر، تحت رعاية الدكتور عثمان شعلان رئيس الجامعة، والذي سيتضمن تنظيم القوافل التنموية الشاملة لقرى ومراكز المحافظة الأكثر احتياجاً، لتقديم الخدمات الطبية البشرية، والبيطرية، والتمريضية، والزراعية، والتوعوية، والتثقيفية، وأيضًا الدورات التدريبية على المشروعات الصغيرة والحرف البسيطة، وأنه يتم الإعداد لإطلاق مهرجان التسوق الخيري، وتوفير جميع المنتجات والسلع من ملابس وأغذية واحتياجات للطلاب، وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بأسعار مخفضة ورمزية، فضلا عن وضع خطة للمساهمة في تنفيذ مبادرات رئيس الجمهورية كـ حياة كريمة، و100 مليون صحة، وصحة المرأة، وصنايعية مصر، ودمج ذوي الاحتياجات الخاصة، والمرأة المعيلة، وغيرها من المبادرات.