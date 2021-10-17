سقوط تشكيل عصابي تخصص في سرقات المساكن بالقاهرة

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تمكنت مباحث القاهرة من ضبط تشكيل عصابى تخصص في سرقات المساكن، وإعادة المسروقات.

وتبلغ لقسم شرطة شبرا بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص، بإكتشافه إقتحام إحدى الغرف بالشقة سكنه ووجود بعثرة بمحتوياتها دون الإستيلاء على ثمة مسروقات.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة وفحص كاميرات المراقبة بالمنطقة محل الواقعة أمكن التوصل إلى مرتكبى الواقعة شخصين لأحدهما معلومات جنائية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما إعترفوا بشروعهما في سرقة محتويات مسكن المجنى عليه بأسلوب «التسلق»، وأنهما يكونان تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى في سرقة المساكن بذات الأسلوب وأقروا بإرتكاب 4 حوادث سرقات مساكن بذات الأسلوب.

تم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما سيئ النية، تاجر خردة.

بإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، وإتهموهما بالسرقة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.