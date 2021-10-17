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الجامعة المصرية اليابانية: بدء الدراسة بشعبتي «التسويق» و«الاستثمار» بكلية إدارة الأعمال الدولية

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الجامعة المصرية اليابانية: بدء الدراسة بشعبتي «التسويق» و«الاستثمار» بكلية إدارة الأعمال الدولية الجامعة المصرية اليابانية: بدء الدراسة بشعبتي «التسويق» و«الاستثمار» بكلية إدارة الأعمال الدولية

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صرح الدكتور عادل ريان، عميد كلية إدارة الأعمال الدولية والانسانيات بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، أن المجلس الاعلي للجامعات قد وافق على بدء الدراسة بشعبتي التسويق والإدارة الدولية والاستثمار والتمويل بالكلية في مرحلة البكالوريوس، بدءً من العام الجامعى الحالى، موضحًا أنه قد تم إضافة شعبتين في عام ٢٠١٧ وهما شعبة المحاسبة وتكنولوجيا المعلومات وشعبة إدارة الموارد البشرية، وبذلك يصبح عدد التخصصات المفتوحة بالكلية ٤ تخصصات.

أوضح عميد الكلية، أنه يتم التحاق الطلاب بهذه الشعب في الفرقة الثانية، مشيرًا إلى أن خلال الفرقة الرابعة يقدم الطلاب في كل شعبة مشروعات للتخرج تعالج مشكلات فعلية في منظمات الأعمال.

أضاف «ريان»، أن الدراسة ببرنامج الماجستير المهني في إدارة الأعمال ستبدأ اعتبارا من العام الدراسي الحالي، لإعداد قادة منظمات الأعمال بمصر وأفريقيا، حيث سينتظم بالبرنامج عدد من الطلاب الأفارقة وستكون الدراسة بالبرنامج باللغة الإنجليزية.

المصرى اليوم

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