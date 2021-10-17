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9 وفيات و440 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

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9 وفيات و440 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين 9 وفيات و440 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

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أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية د. مي الكيلة، اليوم الأحد، أن نسبة التعافي من في فلسطين بلغت 96.3% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 2.7% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وأضارت الكيلة، في تقريرها اليومي عن حالة الوباء في الأراضي الفلسطينية إلى تسجيل 9 حالات وفاة و440 إصابة بـ«كورونا».

ولفتت الكيلة، إلى وجود 65 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 135 مريضا، بينهم 10 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

فيما أعلنت صحة حماس صباح يوم الأحد، عن تسجيل حالات وفاة وإصابات بكورونا في قطاع غزة، خلال 24 ساعة.

وقالت صحة حماس، خلال موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، إنّها أجرت 1270 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية، حيثُ سجلت 4 حالات وفاة و(259) اصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأكدت، على تعافي 529 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا، فيما بلغ اجمالي تراكمي للمصابين 179894 اصابة، واجمالي الحالات النشطة 9462 حالة

واجمالي المتعافين 168922 حالة، واجمالي الوفيات 1510 وفاة، واجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 201 حالة.

و اجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 130 حالة.

فيما بلغ اجمالي جرعات اللقاحات التي وصلت قطاع غزة: 768590 جرعة، واجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 463730 شخص.

المصرى اليوم

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