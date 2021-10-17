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استمرار أعمال رفع كفاءة وتطوير شارع محمد سرحان بحي الزهور ببورسعيد

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استمرار أعمال رفع كفاءة وتطوير شارع محمد سرحان بحي الزهور ببورسعيد استمرار أعمال رفع كفاءة وتطوير شارع محمد سرحان بحي الزهور ببورسعيد

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أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، عن استمرار أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع محمد سرحان بحى الزهور، وبالتنسيق مع مديرية الطرق والنقل ببورسعيد، لافتا أنه سيتم تطوير الطرق بحى الزهور لتماثل الشوارع التي تم تطويرها بحى الضواحى، والتى بدأت بتطوير ورفع الكفاءة شارع محمد سرحان أمام المقابر الجديدة بحى الزهور.

وأوضح «المحافظ»،أن حى الزهور سيشهد الأيام المقبلة خطة رصف وتطوير عالية الكفاءة بمختلف الطرق والميادين والشوارع الرئيسية والفرعية، وتشهد ايضا أعمال التطوير تخطيط الشوارع وزيادة معدلات الإضاءة بالشوارع والاهتمام بزيادة المسطحات الخضراء والزراعية، وإنشاء بالوعات للأمطار، لافتا أن بورسعيد تحقق حاليا نقلة نوعية في مجال تطوير الطرق توازيا مع تطوير المشروعات في العديد من المجالات.

المصرى اليوم

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