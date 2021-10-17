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«ألسن عين شمس» تكرم فريق الجوالات الفائز بالمركز الثاني على مستوى الجامعة

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«ألسن عين شمس» تكرم فريق الجوالات الفائز بالمركز الثاني على مستوى الجامعة «ألسن عين شمس» تكرم فريق الجوالات الفائز بالمركز الثاني على مستوى الجامعة

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نظمت كلية الألسن بجامعة عين شمس، احتفالية لتكريم فريق جوالات الكلية الحاصل على المركز الثاني على مستوى الجامعة، خلال مشاركته في فعاليات الدورة الرياضية الـ٢٦ لجوالى جامعة عين شمس، التي نظمتها الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، تحت رعاية د.محمود المتيني، رئيس الجامعة، د.عبدالفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.

واستقبلت فريق الجوالات الفائز بالمركز الثاني على مستوى الجامعة، مؤكدة أن الأنشطة الطلابية هي الركيزة الأساسية التي من خلالها يتم تنمية مواهب وقدرات الطلاب؛ بما ينعكس بالإيجاب على مستوى الطلاب التعليمي، كذلك تنمية مهاراتهم الشخصية على مستوى العمل الجماعي ونشر ثقافة روح الفريق بين الطلاب قبل خروجهم إلى سوق العمل.

بينما أكد وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، أن إدارة الكلية تقوم بتوفير كل إمكانياتها لتوفير الأجواء المناسبة لتفريغ طاقات الطلاب وتفجير مواهبهم في مختلف المجالات، مشددًا على أن إدارة الكلية تعمل وفق منظومة متكاملة بمختلف قطاعاتها لتقديم خدمات تعليمية وثقافية وترفيهيه للطلاب وفق أعلى المعايير.

وشهدت مراسم الاحتفالية تسليم درع الدورة الكشفية من الطلاب وإهداءه الدكتورة سلوى رشاد، عميد الكلية، مؤكدين أن دعم الكلية للأنشطة الطلابية هو ما يضع فرق الكلية في مصاف الكليات الحاصلين غلى المركز المتقدمة في مختلف المجالات.

المصرى اليوم

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