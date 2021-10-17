«المصري الديمقراطي» يحذر من مشاركة القطاع الخاص في «النقل».. «و العدل» يطالب بالمستثمر الأجنبي

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فالت النائبة مها عبدالناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ان الحزب يوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ، واضافت خلال الجلسة العامة اليوم الاحد، أن عدد من المخاوف بشأن دخول القطاع الخاص في استثمارات تمس المواطن مثل قطاعات النقل والصحة.

و طالبت«عبدالناصر» بإستحداث مادة إضافية تمكن الحكومة من متابعة التسعير وآليات تسعير الخدمات، وتابعت: «مع ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي مع عدم حرمان القطاع الخاص من المشاركة في الاستثمارات في هذه القطاعات، وضرورة وجود متابعة وشفافية في التقارير الصادرة عن المشروعات وضرورة عرضها على مجلس النواب».

و قال النائب عبدالمنعم امام أمين سر لجنة الخطة والموازنة، ورئيس حزب العدل، إن قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العام، يحتاج تعديل شامل.

وأضاف: «التعديل المطروح لم يفرق بين القطاع الخاص والأجنبي، وكان يجب الاشتراط إن أموال الاستثمار الأجنبي تكون من الخارج لضمان ضخ أموال من الخارج وإغلاق بعض المشروعات على الاستثمار الأجنبي نظرًا لحساسيتها». واعلن «امام» موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ مع ضرورة العمل على تفادي هذه الملاحظات والتخطيط لإجراء تعديل شامل.

فيما اعلنت النائبة غادة على موافقة نواب تنسيقية الأحزاب والسياسيين على مشروع تعديل تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العام،. وأكدت على ضرورة تشجيع أسس الحكومة والتكامل بين القطاع العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني. وأشارت إلى أن التعديلات المطروحة تسرع مشاركة القطاع الخاص، وأنها أساس لتنمية مشروعات البنية الأساسية.