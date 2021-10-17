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دوللي شاهين تكشف حقيقة واقعة الاعتداء عليها

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دوللي شاهين تكشف حقيقة واقعة الاعتداء عليها دوللي شاهين تكشف حقيقة واقعة الاعتداء عليها

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حالة من الجدل أثارتها الفنانة اللبنانية دوللي شاهين بعد تداول صور لها أمس وهي في المستشفى وبوجهها آثار كدمات وضرب وانتشرت شائعات عن الاعتداء عليها من مجهولين ليفاجيء متابعيها بأن الكدمات لم تكن سوى ماكياج خلال تصوير مشاهدها في مسلسل جديد..ماوضع الفنانة في دائرة الانتقادات والجدل خلال الساعات الماضية.

ليخرج «دوللي» عصام ميلاد نصر الله المستشار الإعلامي للفنانة دوللى شاهين مشيرا في بيان رسمي له أنه تواصل مع الفنانة، مؤكدة أن ما تد تداوله عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام هي صور من مسلسل «المماليك» وليس واقعة اعتداء.

وأكد عصام ميلاد نصر الله المستشار الاعلامي للفنانة دوللي شاهين :«أن الفنانة لم تتعرض لأي عنف خارجي، وإنما من ضمن مشاهد المسلسل، وهي الآن بصحة جيدة».

دوللي شاهين

وتابع:«تعرضت بالفعل إلى كدمات بسيطة في وجهها نتيجة مشاهد عنف أو ضرب صورتها ضمن أحداث العمل».

وأثارت الفنانة دوللى شاهين حالة من الجدل الواسع بعد نشرها صورا لها وهى في المستشفى حيث تردد أنها تعرضت إلى اعتداء بالضرب من قبل مجهولين.

وزاد الأمر التباسا عندما علق المستشار الاعلامي عصام ميلاد نصرالله عندما كتب عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك: “حالتها النفسية سيئة.. الاعتداء على الفنانة اللبنانية دوللي شاهين ونقلها إلى المستشفى.. ربنا يحافظ عليكي.. ربنا يشفي الفنانة اللبنانية دوللي شاهين.. أصيبت الفنانة اللبنانية دوللي شاهين بكدمات في أنحاء متفرقة من جسدها وتم نقلها للمستشفى..بعد تعدي مجموعة من الأشخاص عليها”.

ولكن اتضح أن الصور من كواليس مسلسل «المماليك» التي تصوره حاليًا، حيث تتعرض للضرب من خلال أحد مشاهد العمل، حيث نشرت دوللى على التيك توك كواليس المكياج التي وضعه لها الماكيير أحمد العمروسى ووجهت له اللوم مازحة: «كدة تضربنى بقوة».

يذكر ان المخرج حازم فودة انتهى من تصوير أكثر من ثلثى مشاهد مسلسله «المماليك» الذي تقوم ببطولته الفنانة دوللى شاهين ورانيا يوسف وبيومى فؤاد حيث انتهى من تصوير ٧٥٪ من مشاهد العمل بالديكور المخصص له بمنطقة شبرامنت بالقرب من الهرم، المسلسل تبلغ عدد حلقاته ٦٠ حلقة.

وتجسد دوللى شاهين ضمن أحداث مسلسل «المماليك» شخصية نانى خبيرة الأبراج، حيث انتهت من تصوير أكثر من نصف مشاهدها في عدد من الأماكن بطريق المنصورية ومن المقرر عرض المسلسل في شهر ديسمبر المقبل.

المصرى اليوم

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