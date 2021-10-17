ضبط تشكيل عصابي سرق متعلقات المواطنين بالإكراه بالقاهرة

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تمكنت مباحث القاهرة من ضبط تشكيل عصابى لقيامه بسرقة متعلقات المواطنين بالإكراه بالقاهرة.

وتبلغ لقسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة من إحدى السيدات، بأنها حال سيرها بمدينة الفسطاط دائرة القسم فوجئت بشخصان يستقلان مركبة «توك توك» قاما بتهديدها بإستخدام سلاح أبيض والإستيلاء على حقيبة يدها وبداخلها مبلغ مالى، وبعض الأوراق كرهاً عنها تحت تهديد سلاح أبيض، ولاذا بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة شخصين لأحدهما معلومات جنائية.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما حال إستقلالهما مركبة«التوك توك» المستخدمة في إرتكاب الواقعة، وبحوزتهما الحقيبة الخاصة بالمجنى عليها وسلاح أبيض «سكين» المستخدمة في إرتكاب الواقعة.

وبمواجهتهما إعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى في سرقة حقائب السيدات بأسلوب «الخطف» وإعترفا بإرتكاب الواقعة محل الضبط وكذا حادثين بذات الأسلوب.

تم بإرشادهما بمسكنهما ضبط الحقيبتين المستولى عليهما وبداخلهما المتعلقات الشخصية وبعض الأوراق «دون المبالغ المالية» وأقرا بإنفاقهما المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهما الشخصية.

باستدعاء المجنى عليهن تعرفن على المضبوطات وإتهموهما بالسرقة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.