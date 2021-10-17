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المشدد 5 سنوات لمتهمين بالنصب على المواطنين بالمطرية

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المشدد 5 سنوات لمتهمين بالنصب على المواطنين بالمطرية المشدد 5 سنوات لمتهمين بالنصب على المواطنين بالمطرية

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قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة متهمين بالسجن المشدد 5 سنوات في إتهامهما بالنصب على المواطنين وتزوير محررات رسمية في المطرية.

كانت النيابة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت لهما تهمه النصب على المواطنين وتقاضى مبالغ مالية إضافة إلى تزوير محرر رسمي، وكشفت التحقيقات أن المتهمين أوهما ضحاياهما بقدرتهما على إنهاء بعض الأمور في المصالح الحكومية وبالتحديد إدارات المرور مقابل حصولهما على مبالغ ماليه حسب مقدره كل ضحية.

البداية وردت معلومات لمباحث قسم شرطة المطرية بقيام مسجل خطر بالنصب على المواطنين، وأكدت التحريات صحة ماورد من معلومات، وتم استصدار أذن من النيابة العامة وبضبط المتهم تبين أنه يساعده أخر القى القبض عليه أيضا، وعثر بحوزتهما على مستندات أوراق مزورة منسوبة لبعض الجهات الحكومية.

المصرى اليوم

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