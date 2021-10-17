أخبار عاجلة

بدء البرامج التعليمية علي قناة مدرستنا غدا -
معين الشعباني يعلن تشكيل المصري لمواجهة الموارد الأوغندي -
أسوان تستضيف أول عرض بالمحافظات لمسرحية «رابانزول بالعربي» -
الجيزة تنشر فيديو توضيحي للتحويلة المرورية الأولى البديلة في شارع الهرم -
ضبط 5 اشخاص بحوزتهم بانجو وحشيش وسلاح في اسوان -
بنى سويف : الحصول على لقاح كورونا أو نتيجة المسحة شرط دخول المصالح الحكومية من 15 نوفمبر -
تنفيذ 711 حكما قضائيا في أسوان -
ضبط 554 مخالفة مرورية في أسوان -
الجيزة: رفع كفاءة محاور مرورية متفرعة من شارع الهرم لتسهيل حركة تنقل المواطنين -
محمد بن راشد يعلن إنشاء أطول ممشى جبلي في الإمارات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

براتب يقترب من نصف مليون إسترليني..جلسة مفاوضات بين إدارة ليفربول ووكيل محمد صلاح

Print
براتب يقترب من نصف مليون إسترليني..جلسة مفاوضات بين إدارة ليفربول ووكيل محمد صلاح براتب يقترب من نصف مليون إسترليني..جلسة مفاوضات بين إدارة ليفربول ووكيل محمد صلاح

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

بدأت إدارة ليفربول بشكل جاد خطوات التجديد للنجم المصري محمد صلاح، وسط ترقب عالمي كبير باللاعب الذي يقدم مستوى كبير دفع الجميع لوصفه بالأفضل في العالم حاليا.

صحيفة ميرور البريطانية أكدت في تقرير لها أن رامي عباس وكيل محمد صلاح حضر بالأمس مباراة ليفربول وواتفورد بالدوري الإنجليزي التي سجل «مو» هدفا عالميا فيها.

وقالت الصحيفة إن رامي عباس سيعقد جلسة مع إدارة ليفربول للتفاوض على عقد جديد لصلاح براتب قد يصل إلى 500 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.

وأوضحت الصحيفة أن صلاح والذي ينتهي عقده في يونيو 2023 يمر بفترة مميزة ستصعب موقف إدارة ليفربول التي تسعى للتجديد له في أسرع وقت، وسط توقعات بأن يكون الراتب بين 300 إلى 380 ألف إسترليني.

اقرأ أيضًا ليفربول ينشر هدف محمد صلاح في واتفورد من جميع الزوايا: «حان وقت المتعة» .. فيديو

ورفع محمد صلاح رصيده من الأهداف بالهدف الذي سجله في شباك فريق واتفورد إلى 7 أهداف في صدارة جدول ترتيب البطولة ليتفوق على المخضرم جيمي فاردي هداف فريق ليستر سيتي ومنتخب إنجلترا.

ونتعرف في السطور التالية على ترتيب الهدافين حتى الآن في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بعد مرور 7 جولات من عمر المسابقة.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي :

محمد صلاح- ليفربول 7 أهداف.

جيمي فاردي- ليستر سيتي 7 أهداف.

ميكيل أنطونيو- وست هام يونايتد 5 أهداف.

نيال موباي- برايتون 4 أهداف.

إسماعيلا سار- واتفورد 4 أهداف.

برونو فيرنانديز- مانشستر يونايتد 4 أهداف.

ساديو ماني- ليفربول 4 أهداف.

اندروس تاونسيند- إيفرتون 3 أهداف.

روميلو لوكاكو- تشيلسي 3 أهداف.

هيونج مين سون- توتنهام 3 أهداف.

رافينا- ليدز يونايتد 3 أهداف.

دييجو جوتا ليفربول 3 أهداف.

سعيد بن رحمة- وست هام 3 أهداف.

هوانج هي تشان – وولفرهامبتون 3 أهداف.

كريستيانو رونالدو- مانشستر يونايتد 3 أهداف.

ماسون جرينوود- مانشستر يونايتد 3 أهداف.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الجيزة تنشر فيديو توضيحي للتحويلة المرورية الأولى البديلة في شارع الهرم

الجيزة تنشر فيديو توضيحي للتحويلة المرورية الأولى البديلة في شارع الهرم

كومان: الفوز بـ«الكلاسيكو» مهم.. ولا أملك أي مخاوف (فيديو)

كومان: الفوز بـ«الكلاسيكو» مهم.. ولا أملك أي مخاوف (فيديو)

بالفيديو.. قصة إطلاق الرصاص أثناء تصوير فيلم أمريكي

بالفيديو.. قصة إطلاق الرصاص أثناء تصوير فيلم أمريكي

بالفيديو.. محافظٌ إيراني يبدأ مهامه الرسمية بصفعة أثناء تنصيبه

بالفيديو.. محافظٌ إيراني يبدأ مهامه الرسمية بصفعة أثناء تنصيبه