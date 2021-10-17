3 خطوات لمشاهدة قصص إنستجرام دون كشف هويتك

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

إذا كنت ترغب في مشاهدة قصص شخص ما على انستجرام، فهناك عدة طرق مختلفة يمكنك اتباعها لمشاهدة القصص دون السماح للناشر بمعرفة هويتك، وهنا نرصد 3 طرق للقيام بذلك، وفقا لما ذكره موقع «business insider».

ربما تكون أفضل طريقة لعرض قصص انستجرام لشخص ما بشكل مجهول هي استخدام حساب انستجرام آخر،، فسيكون الأمر سهلاً مثل إضافة الحساب على انستجرام والتبديل بين الاثنين متى أردت عرض قصص لشخص ما دون علمه.

إذا لم تكن قد أنشأت حساب انستجرام إضافيًا بالفعل، فستحتاج إلى التسجيل للحصول على حساب جديد قبل إضافته إلى تطبيقك.

فيسبوك و إنستجرام و واتس أب - صورة أرشيفية

من الممكن مشاهدة قصص انستجرام لشخص ما بشكل مجهول من خلال التأكد من تمكين وضع الطائرة في جهازك المحمول قبل الضغط عليها، نظرًا لأن انستجرام يقوم تلقائيًا بتحميل العديد من القصص مسبقًا لتمكين المشاهدة الفورية حتى عندما لا يكون لديك اتصال Wi-Fi موثوق به أو اتصال بيانات، يمكنك نظريًا عرض واحدة دون رؤيتك.

ومع ذلك، إذا كان المستخدم المعني قد نشر العديد من القصص بشكل متسلسل، فمن المحتمل ألا يكون التطبيق قد قام بتحميلها جميعًا مسبقًا، لذا لن تكون جميعها قابلة للعرض في وضع الطائرة.

هناك عدد من تطبيقات ومواقع الطرف الثالث التي تدعي أنها تسمح لك بمشاهدة قصص شخص ما على انستجرام بشكل مجهول، دون الحاجة إلى تسجيل الدخول، فنجح موقع InstaStories في عرض قصص الحساب العام دون إخطار المستخدم بأي طريقة عرض، ما عليك سوى إدخال مؤشر الحساب على الصفحة الرئيسية للموقع لعرض قصص الحساب.

ولاحظ أن الموقع يعمل فقط للحسابات العامة، ولن يكون قادرًا على الوصول إلى قصص الحساب الخاص.