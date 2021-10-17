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موهوبات "تعليم الرياض" تُعِد ورشة عمل لتعزيز اكتساب مهارات القرن الـ٢١

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تستهدف تطوير الأداء في تصميم الوحدات الإثرائية وفق منهجية "STEAM"

موهوبات

نفّذت إدارة الموهوبات بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، ورشة عمل بعنوان "تصميم وحدة إثرائية مقترحة لتعليم الموهوبين وفق منهجية (STEAM)" لمدة ثلاثة أيام في معمل "ألفاب لاب" بمدارس المناهج الأهلية.

واستهدفت الورشة مشرفات الموهوبات ومعلمات الموهوبات ومعلمات فصول الموهوبات في المدارس الملحقة بها بإدارة تعليم الرياض، وبلغ عددهن ٢٥ متدربة.

وهدفت أيضًا إلى تعميق مفهوم تعليم STEAM للموهوبين من خلال توظيف مهارات القرن ٢١، وعادات العقل المنتجة، وتصميم الوحدات الإثرائية وفق خطوات التصميم الهندسي، والتأكيد على آليات التقويم المستخدمة في تعليم الموهوبين وفق منهجية "STEAM".

وأوضحت مديرة إدارة الموهوبات الدكتورة مها فلاتة، أننا بتنفيذ ورشة العمل هذه نتطلع إلى تطوير أداء معلمات فصول الموهوبات في إعداد وتصميم الوحدات الإثرائية وفق منهجية "STEAM" التعليمية.

ولفتت "فلاتة" إلى أن تدريس الطالبات الموهوبات وفق هذه المنهجية؛ يُعدّهن -بعون الله تعالى- للمرحلة القادمة في الحياة من كل الجوانب العلمية والشخصية والاجتماعية؛ من خلال تعزيز اكتسابهن لمهارات القرن ٢١ وعادات العقل المنتجة، وتصميم الوحدات الإثرائية، ويعمّق فهمن للعالم من حولهن ويطور أداءهن في الرياضيات والعلوم والهندسة والتقنية بتكامل هذه العلوم معًا، وربط الطالبة بواقعها الحقيقي، ويهيئهن لسوق العمل ووظائف المستقبل الذي بدوره يحقق رؤية المملكة ٢٠٣٠ في تهيئة البيئة التعليمية الباعثة على الابتكار.

وتابعت: كانت أبرز نتائج الورشة تصميم المتدربات لعدة وحدات إثرائية، كما تم تطوير استمارات التقويم المستخدمة، والاتفاق على خطة التنفيذ للبرنامج واعتماد الاستمارات والنماذج المستخدمة خلال العام الدراسي.

موهوبات

موهوبات

موهوبات

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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