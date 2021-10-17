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شيخ الأزهر: الخروج من ‏الأوضاع المعضلة لا يتحقق إلا بإحياء صحيح الدين الحنيف

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شيخ الأزهر: الخروج من ‏الأوضاع المعضلة لا يتحقق إلا بإحياء صحيح الدين الحنيف شيخ الأزهر: الخروج من ‏الأوضاع المعضلة لا يتحقق إلا بإحياء صحيح الدين الحنيف

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أكد الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، أن عودة الهدى المحمدي أصبح ضرورة لإنقاذ عالمنا اليوم، وهو ضرورة ملزمة وواجبة لإنقاذ مجتمعات ‏المسلمين من الأوضاع اللاإنسانية التي تردى فيها البعض ممن يزعمون انصياعهم لتعاليم هذا النبي الكريم، واتباعهم لدينه ‏وشريعته، بينما هم يقتلون الأبرياء، ويحولون بيوت الله التي أذن أن ترفع للذكر والتسبيح إلى ساحات حرب تزهق فيها ‏الأرواح، وتراق الدماء، وتنتثر الأشلاء، وتستباح الحرمات وتهدر حقوق الناس، وحقوق النساء والفتيات والأطفال.‏

وشدد شيخ الأزهر، خلال كلمته في الاحتفال بالمولد النبوي الشريف بحضور الرئيس عبدالفتاح ، أن هذا الوضع البائس الذي يعيشه المسلمون اليوم ليوحي ‏‏للمهموم به بأمور ثلاثة: الأول: أن طوائف المسلمين وهم يقتل ‏بعضهم بعضًا يوظفون شريعة الإسلام في تبرير هذه الحرب، ‏‏حتى أصبح بأسنا بيننا شديدًا، والأمر الثاني: ما يصدره هذا ‏العبث بالأرواح والدماء من صور بالغة الوحشية تغذي النزعات ‏‏اليمينية المتطرفة في الغرب والشرق، (وما يسمى هناك ‏بالإسلاموفوبيا) حتى أصبح الدفاع عن صورة الإسلام يبدو وكأنه أمر ‏‏يصعب قبوله، فضلا عن تصديقه، مؤكدًا أنه يعرف ‏ذلك كل من قدر له أن يدافع عن هذا الدين الذي ظلمه بعض أهله، ‏‏وينافح عن سيرة نبيه الذي تنكر له بعض أتباعه، ‏مع علمه أن هؤلاء وأمثالهم إنما يوظفون هذا الدين لأهوائهم ومآربهم وهو ‏‏منهم براء، وإن هتفوا باسمه وتزيوا بزيه.‏

وأوضح شيخ الأزهر أن الأمر الثالث الذي يوحي به هذا الوضع البائس للمهموم بشؤون الأمة الإسلامية، أن الخروج من ‏‏‏هذه الأوضاع المعضلة لا يتحقق- فيما أعتقد- إلا بإحياء صحيح هذا الدين الحنيف، واتخاذه نبراسا في سلوكنا ‏‏‏وتصرفاتنا، جنبا إلى جنب التأسي بصاحب هذه الذكرى- صلوات الله عليه – ترسيخ هديه في مناهج تعليمنا، والاعتزاز ‏‏‏برسالته وسنته.‏

وفي نهاية كلمته أهدى شيخ الأزهر نسخة من مصحف الأزهر الشريف إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، ‏‏رئيس الجمهورية، تكريما على مجهوداته في بناء واستقرار مصرنا الحبيبة.

المصرى اليوم

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